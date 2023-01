Újabb három évig töltheti be András-Nagy Róbert a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzseri tisztségét. Az intézményvezető kiválasztására kiírt versenyvizsga hétfőn zajlott le, a jelenlegi intézményvezetőnek nem volt kihívója. A régi-új kórházvezető lapunk megkeresésére úgy nyilatkozott: újabb mandátumában a már futó beruházások befejezését, illetve pár újabb program indítását tekinti prioritásnak, az ellátás minőségének javítása érdekében pedig szeretné maximálisan kihasználni az uniós pályázati lehetőségeket is.

Ötödik mandátumát kezdi el a megyei kórház élén András-Nagy Róbert – először 2010 novemberében nyerte el a hároméves megbízatással járó tisztséget –, így az elkövetkező évekre szóló elképzeléseinek egy része számít csak újdonságnak. A tervek között szerepel – mint az előző mandátumok idején is – a személyzet bővítése. A kórházban továbbra is bőven vannak még betöltetlen állások, új orvosok idevonzása is prioritást jelent. Legalább ennyire fontosnak tartják ugyanakkor a szakmai felkészültséget is, ennek érdekében indították el a Kórházakadémia programjukat. Ezt az elkövetkező években mindenképp folytatni szeretnék. A kezdeményezés lényege, hogy az intézmény anyagi segítséget nyújt az alkalmazottaknak a szakmai fejlődésük terén, nem csak külső képzéseken való részvétel támogatásával, de egy belső, személyre szabott képzéssorozatot is biztosítanak.

Ami a pályázatokat illeti, többet is benyújtottak már tavaly is, ezeket az egészségügyi szolgáltatások javítására, új eszközök beszerzésére, de kiterjednek olyan területekre is, mint a kórházi fertőzések visszaszorítása, valamint az esetleges tűzesetek megelőzése (mint ismert, Romániában az utóbbi időben elég sok kórháztűz történt).

Az infrastruktúra tekintetében az elkövetkező három évben több nagyberuházást is szeretnének lezárni vagy legalábbis a befejezéshez közeli állapotba hozni: a belgyógyászatnak és az ideggyógyászatnak is otthont adó régi kórházépület korszerűsítése és bővítése, az új tüdőkórház, a stroke-központ létrehozása, valamint az új, korszerű sürgősségi szárny megépítése. Az első esetében zajlanak a munkálatok, több csúszás, fennakadás is történt. Az épületgépészeti és más műszaki eszközöket már beszerezték, ezek beszerelése megtörtént, az építkezés terén azonban lemaradást kell behozni, s mindenképp ki kell tolni a kivitelezési határidőt. Egy­előre várják, hogy a kórház költségvetésében mekkora összeg szerepel majd erre a célra, és akkor derül ki, hogy milyen ütemben halad tovább a munka. Itt az volt az egyik gond, hogy a koronavírus-járvány idején kezdődött el a munka, és mivel a kórháznak a járványelőírások betartására szüksége volt (illetve most is szüksége van) adott felületekre, ezért az építkezés nem tudott a megfelelő ütemben haladni. További csúszást okozott, hogy kiderült: az épület egy részének nincs alapja, ezt meg kellett oldani, ami újabb időveszteséget jelentett.

A járóbeteg-rendelő ré­szeként elképzelt stroke-központ esetében a beruházási iratcsomót benyújtották az Országos Befektetési Társasághoz (CNI), várják az elbírálást, remélik a legjobbakat. A tüdőkórházat is a CNI építi, tavaly kezdődött a munka, és máris elég látványos a haladás, az alap kialakításánál tart a kivitelező. Itt a teljes beruházást az országos társaság végzi.

András-Nagy Róbert továbbá azt is jelezte, hogy az elkövetkező időszak egyik meghatározó, összetett beruházása a digitalizációt szolgálja, ez a szükséges ezközök beszerzését, a hálózat kiépítését, valamint a meglévő eszközpark felújítását jelenti. Nem egynéhány számítógép és nyomtató vásárlásáról van szó, a gyógyászatban használatos orvosi felszerelések digitalizációját is meg akarják valósítani. A szükséges hálózatépítést, -bővítést, a szükséges szoftverek beszerzését támogató finanszírozási vonal még nem nyílt meg, viszont készülnek arra, hogy amint elérhető lesz, éljenek a lehetőséggel.