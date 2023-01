Következő írásunk

Februárt leszámítva az év minden hónapjára több közösségi, illetve kulturális rendezvény helyszíne is lesz Sepsiszentgyörgy 2023-ban – jelentette be a Művész moziban szervezett tájékoztatóján Antal Árpád polgármester, Vargha Fruzsina alpolgármester, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Barta Mónika, a megyeszékhely városimázs-irodájának vezetője. A tervezett rendezvények, események oroszlánrésze már sokadik kiadásánál tart, olyan is van, melyet tavaly indítottak útjára, illetve három egyszeri esemény is szerepel a palettán. A megyeszékhely önkormányzata ugyanakkor idén a beruházásokat részesíti előnyben, így rendezvényekre megközelítőleg húsz százalékkal kevesebb forrás jut, mint tavaly.