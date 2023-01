Előző írásunk

Nagyobb költségvetést tervez Sepsiszentgyörgy önkormányzata a tavalyinál, de Antal Árpád polgármester szerint ez nem azt jelenti, hogy könnyű éve lesz az önkormányzatnak, ellenkezőleg, kifejezetten nehéz esztendőre számítanak. Mint mindig, most is kiegyensúlyozott költségvetésre törekednek, amelyben a város által nyújtott szolgáltatások (az iskolák, intézmények, közfeladatokat ellátó cégek) működtetésére és a fejlesztésekre, beruházásokra is figyelnek.