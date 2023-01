Negyven éve hunyt el George Cukor

Negyven éve, 1983. január 24-én hunyt el Los Angelesben George Cukor, Holly­wood aranykorának egyik legnagyobb rendezője, akinek tíz alkotása volt versenyben az Oscar-díjért, My Fair Lady című munkája pedig minden idők egyik legsikeresebb filmmusicalje.

George Dewey Cukor magyar zsidó bevándorlók gyermekeként jött a világra 1899. július 7-én New Yorkban. Az ő nevéhez fűződött F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby című regényének első színpadra állítása 1926-ban, az évtized végéig további hat darabot rendezett. Az új tehetségeket kereső filmipar Holly­woodba csábította, itt a szintén magyar származású Adolph Zukor által alapított Paramount Pictures stúdióban dialógusrendezőként kezdett dolgozni.

Az 1930-as években olyan kasszasikereket forgatott, mint a Katha­rine Hepburnnel készült Búcsú a szerelemtől. Kedvenc színésznőjével tíz közös munkát jegyzett, köztük volt a Vacsora nyolckor és a Fiatal asszonyok, utóbbiért jelölték először Oscar-díjra 1933-ban. A film érdekessége, hogy abban Lukács Pál, az egyetlen Oscar-díjas magyar színész egy Goethe-versre komponált Csajkovszkij-dalt is énekelt, amelynek szövegét Lukács ültette át németről angolra. Cukor elkészítette Dickens David Copperfield, Shakespeare Rómeó és Júlia, Dumas A kaméliás hölgy című műveinek filmváltozatát, utóbbi címszerepét másik kedvenc sztárja, Greta Garbo alakította. Ő rendezte a hallgatag és titokzatos svéd díva utolsó filmjét, A kétarcú nő című romantikus vígjátékot is – a közönség nem díjazta a filmcsillag műfajváltását, ő pedig örökre hátat fordított Hollywoodnak.

Cukor a harmincas évek végére a legjobban fizetett rendezők közé emelkedett. A Philadelphiai történet, majd 1944-ben a hét Oscar-díjra jelölt Gázláng sikere őt igazolta, előbbiben ismét Katharine Hepburn, utóbbiban Ingrid Bergman alakította a főszerepet. Első színes filmjét, a Csillag születik című musicalt Judy Garlanddal 1954-ben készítette. 1960-ban a Marilyn Monroe-val forgatott Szeressünk! megbukott, annál nagyobb sikert aratott viszont a négy évvel későbbi My Fair Lady. Az Audrey Hepburn főszereplésével készült musicalt tizenkét kategóriában jelölték Oscar-díjra, ebből nyolcat meg is kapott, köztük a legjobb filmért járót. Cukor maga – ötödik jelölése után – a legjobb rendezőnek járó aranyszobrocskát vehette át, abban az évben a Golden Globe-díjat is neki ítélték.

A rendező élete végéig dolgozott. Túl a hetvenen, 1975-ben parádés szereposztással (Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jane Fonda) készítette el Maeterlinck A kék madár című meséjének filmváltozatát, de az első szovjet–amerikai koprodukció a mozikban hatalmasat bukott. A balsiker nem szegte kedvét, producereket is talált, így több tévéfilmet rendezett még, utolsó munkája, a Gazdagok és híresek 1981-ben két nő történetét mesélte el, a főszerepet Jacqueline Bisset és Candice Bergen alakította.

Filmjeiben 21 színészt jelöltek Oscar-díjra, közülük öt át is vehette a kitüntetést. Főként a gyengébb nem tagjaival tudott jól együtt dolgozni. A szinte minden műfajban remeklő Cukor ars poeticája így szólt: Dolgozz keményen, hogy minden munkád könnyednek hasson. A szakma is méltányolta, a legjelentősebb filmes kitüntetések mellett megkapta a televíziós Emmy-díjat (1975), valamint az amerikai rendezők céhének életműdíját (1981), 1982-ben életművéért a velencei nemzetközi filmfesztiválon Arany Oroszlán-díjjal tüntették ki. 1960 óta csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek sétányát.