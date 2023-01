Július

Kommunizmus Múzeuma. Bejelentették: a sepsiszentgyörgyi volt dohánygyár egyik legfiatalabb épületében, a gyárudvar hátsó részén található raktárépületben az országban egyedülálló Kommunizmus Múzeumát alakítják ki. A beruházást az országos helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozzák, a szaktárca 11,4 millió eurót biztosít.

Régi-új agrárminiszter. Adrian Chesnoiu lemondása után újból Petre Daea lett a mezőgazdasági miniszter. A szakmabeliek örültek a tapasztalt szakember kinevezésének.

Sokan pályáztak, kevesen nyertek. A 6.2-es, a vidéki szolgáltatások és nem mezőgazdasági természetű tevékenységek létrejöttének támogatását szolgáló intézkedés pályázati kiírásában az 50 milliós keretösszegre hatszoros jelentkezés volt (a keret­összeg mindössze öt nap alatt teljesen elfogyott még 2021 októberében). Háromszékről 28 pályázatot töltöttek fel, a nyertesek listáján három vállalkozás szerepelt, egy kommandói, egy előpataki és egy zabolai cég nyert turisztikai szolgáltatások fejlesztését célzó, 50 ezer eurós támogatást. * Egy másik pályázati csomag keretében mezőgazdasági fejlesztésekre húsz háromszéki gazda összesen több mint 21 millió eurót nyert.

Leállt gázszállítás. A hivatalos közlés szerint az Északi Áramlaton megkezdték az éves karbantartást. Az orosz gázt Németországba szállító legnagyobb vezetéken évente 55 milliárd köbméter gázt szállít ott Oroszország Németországba a Balti-tengeren keresztül. Egy hónappal később egy azóta is tisztázatlan eredetű robbanás miatt a gázszállítás teljesen megszűnt. Az év folyamán egyébként folyamatosan téma volt Európa földgázellátása.

Pénzügyi támogatás Ukrajnának. Az év elején folyósított 1,2 milliárd euró összegű sürgősségi makroszintű pénzügyi támogatás után újabb egymilliárd eurós segélyt kapott Ukrajna, amely kiegészíti a humanitárius, a fejlesztési, a vámügyi és a védelmi területen Ukrajnának nyújtott egyéb uniós támogatást.

Kritika. Összefoglaltuk az adótörvénykönyv tervezett módosításait. Édler András, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint ezek leginkább a kis- és az egyéni vállalkozásokat érintik hátrányosan. Márpedig megyénkben a működő cégek 90,5 százaléka mikrovállalkozás, és ezek 37 százalékának nincs egyetlen alkalmazottja sem.

Kölcsön. Öt, európai uniós forrásokból finanszírozott beruházás el nem számolható költségeinek fedezésére 33,6 millió lejes hitelhez folyamodott Kovászna Megye Tanácsa. Ezek: a Székely Nemzeti Múzeum korszerűsítése, két erdővidéki megyei út felújítása, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház új sürgősségi osztályának építése, a sepsiszentgyörgyi speciális iskola épületének korszerűsítése.

Négycsillagos. Felavatták Sepsiszentgyörgy első négycsillagos szállodáját. A Depo építőanyag-forgalmazó vállalat által a munkaügyi hivatallal szembeni egykori munkásszállóból kialakított B The Hotel a magyar kormány határon túli gazdaságfejlesztési programja segítségével jött létre, 45 szobával, kilencven ággyal augusztus óta várja a vendégeket a besorolásnak megfelelő, kiemelt minőségű szolgáltatásokkal.

Augusztus

Adóügyi változások. Életbe lépett az élvezeti cikkek jövedéki adójára vonatkozó módosítás, emelkedett a szerencsejátékokból származó jövedelem adója, és változott az adózás a részmunkaidős szerződések esetében is. Augusztus 1-jétől a minimálbért el nem érő részmunkaidős fizetéseknél a minimálbért tekintik adóalapnak, és a mindenkori minimálbérnek megfelelő járulékterheket kell befizetni. A jövedéki adó emelése következtében drágult a cigaretta, az édesített italok áfakulcsa az eddigi 9 százalékról 19-re módosult, s az intézkedés az alkoholmentes söröket is érinti. A 10 ezer lejig terjedő nyereményeket 3 százalékkal adózzák, az ennél nagyobb nyeremények esetében 20 és 40 százalék közötti adókulcsot alkalmaznak, a korábbi 30 ezer lejről 10 ezer lejre csökken a felső határ, ameddig alkalmazhatók a munkabérekre vonatkozó adókedvezmények az építőiparban.

Aszály. Az ország 24 megyéjéből származó adatok szerint több mint 190 ezer hektár termőföldet sújtott aszály. A hónap közepére már 33 megyéből 351 700 hektár termőterületről jelentettek aszály okozta károkat.

Mérleg. A Háromszéken működő 6593 jogi személyiséggel rendelkező vállalkozásból 5074 nyújtott be éves könyvelési mérleget, 2021-ben az árbevétel, a bruttó nyereség, az alkalmazotti szám tekintetében egyaránt növekedés történt – számolt be a kamara. Az összesített forgalom 8 milliárd lej volt, egymilliárddal több, mint 2020-ban, az alkalmazottak száma 26 123 személy.

Bányászat. Az erdővidéki szénbányászat megkezdésének 150. évfordulóját tartották Baróton, amely megszűnése előtt a legjelentősebb iparág volt Erdővidék számára.

Bajban a mezőgazdaság. Üzemanyag- és műtrágyadrágulás, infláció és aszály: mindez együttesen sújtja az európai, azon belül a romániai és a háromszéki mezőgazdászokat. Mucsi Mihállyal, az Agrico-M mezőgazdasági vállalat tulajdonosával elemeztük a helyzetet.

Aratás végén. Véget ért a búza aratása, a szakminiszter szerint a termésből fedezni tudják a belföldi szükségletet, és exportra is jut, habár 15–18 százalékkal alacsonyabb lett a termés, mint egy évvel korábban, amikor rekordmennyiségű, több mint 11,33 millió tonna búza termett.

Kiegészítés. Elfogadta a kormány az idei költségvetés első kiigazítását, amely 3,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol 2022-re. A bevételek esetében 30,4 milliárd, a kiadásoknál 33 milliárd lejjel számol a kiigazítás, és abszolút értékben 2,65 milliárd lejjel, 80,15 milliárd lejre nő az államháztartás hiánya, de százalékban kifejezve továbbra is változatlanul a GDP 5,84 százalékát teszi majd ki. A közberuházásokra 3,4 milliárd lejjel többet fordítanak, így erre a célra várhatóan 93,1 milliárd lej jut, a bruttó hazai termék (GDP) 6,8 százaléka. * A Költségvetési Tanács számításai szerint a kormány által elfogadott költségvetés-kiigazítás következtében az államháztartási hiány az év végén elérheti a GDP 7 százalékát, mert az államháztartás bevételeit 9 milliárd lejjel (a GDP 0,66 százalékával) túlbecsülték, a kiadásokat pedig 6,2 milliárd lejjel (a GDP 0,45 százalékával) értékelték alul.

Turizmus. A legfőbb gazdasági mutatók alapján az első járványév mélypontja után nem csak helyrezökkent, de még bővült is 2021-ben a háromszéki idegenforgalom, melyet forgalom és nyereség tekintetében egyaránt továbbra is a nagy szállásadók uralnak – derült ki a kamara elemzéséből. Az idegenforgalom azonban továbbra is mintegy 2,5 százalékát tette ki a megye gazdaságának.