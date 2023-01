A központ Keserű József egykori pedagógus nevét viseli, aki az egyesület jelenlegi tagjai közül is többeket tanított. Az avatón az egyesület önkéntesei mellett a támogatók, együttműködő intézmények képviselői is megjelentek, és mindannyian elismeréssel szóltak Buna Hunor és csapata nyolcévi tevékenységéről, megvalósításairól.

Az avatón elsőként szóló Buna Hunor elnök a szervezet életében történelmi pillanatként, mérföldkőként értékelte a központ létrejöttét. Úgy vélte, hatalmas szükség van a központra, hiszen a romániai lakosság csupán 5–7 százaléka tud helyesen elsősegélyt nyújtani. Röviden ismertette, hogy a központban az alap- és emelt szintű újraélesztési technikákat, az intubálást (emelt szintű légútbiztosítás), a vénás gyógyszeradagolás első fázisát (vénafogás) lehet elsajátítani. Emellett a digitalizáció eszközeit is segítségül hívták, három VR-szemüveg segítségével a drogok, valamint a szeszes italok hatását lehet megismeri, és egy elsősegélynyújtási beavatkozást is ki lehet próbálni. A központban ugyanakkor nem csak felnőtteket érintő beavatkozásokat lehet gyakorolni, gyermek- és csecsemőbábuk is rendelkezésre állnak, amelyeken sokféle állapotjavító és életmentő fogás tanítható meg. Buna Hunor azt is elmondta, hogy a központ a Nemzeti Együttműködési Alap, az RMDSZ, a Brokemed Drogmegelőzési Központ, valamint a szakközépiskola támogatásával valósulhatott meg. A beruházás össz­költsége 150 ezer lej volt.

Az elnököt követően az RMDSZ részéről Kelemen Hunor elnök képviseletében Bogya Anna államtitkár méltatta a megvalósítást, majd Erdély András tolmácsolta Ráduly István prefektus üdvözletét, illetve a maga részéről egy személyes (a mentőszolgálat révén szerzett) tapasztalat felidézésével mutatott rá, mennyire fontosak az elsősegélynyújtásra vonatkozó ismeretek. Adrian Simtea, a megyei katasztrófavédelem parancsnoka Raed Arafat államtitkár üdvözletét adta át, és kifejtette, akik részt vesznek a központ képzésén, olyan tudás birtokába jutnak, mely adott esetben akár emberéleteket menthet. A parancsnok továbbá elmondta, hogy segítségükre a továbbiakban is számíthat az egyesület.

Jakab István Barna, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke az egyesület elmúlt nyolc évben kifejtett tevékenységének megkoronázásaként értékelte a központ létrejöttét, illetve úgy vélte, ez egy lépcsőfok a további megvalósítások irányába. Szőke Annamária, a Puskás Tivadar Szakközépiskola igazgatója kifejtette, örömükre szolgál, hogy teret tudtak biztosítani a központnak. Felidézte, hogy az egyesület és a tanintézet kapcsolata több évre tekint vissza. Az intézményükben működő egészségügyi technikum diákjai számára nagy előny, hogy egy ilyen kivételesen felszerelt tanteremben is képezhetik magukat. Oltean Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke az egyik legkitartóbb, legcéltudatosabb szervezetként írta le az egyesületet, kiemelve: a Salvatore az elmúlt másfél-két évben, a koronavírus-járvány körülményei között is töretlenül részt vett a Miért által meghirdetett különböző országos akciókban.

Az avató szalagvágással, majd a központ bemutatásával zárult.