ÚJSÁGÍRÓK A BÜNTETÉSÜKRŐL. Tízezer lejre bírságolta meg a B1 TV két műsorvezetőjét az Országos Audiovizuális Tanács (CNA), mert túl sokat foglalkoztak Lucian Bode belügyminiszterrel: konkrétan 24 alkalommal három hónap alatt. A Bună, România! című műsorban Radu Buzăianu és Răzvan Zamfir többek között a schengeni csatlakozás kudarcát, a rendőrség számára az államfő barátjától vásárolt BWV gépkocsik ügyét, illetve a plágiumvádakat boncolgatta, hozzáállásukat a CNA egyoldalúnak találta. Hiába magyarázták a műsorkészítők, hogy mindig kikérték Bode álláspontját is, ám a miniszter telefonon nem kívánt bekapcsolódni az adásokba, és hónapokig nem reagált a megkeresésekre, sőt, utólag, a válaszadás jogán sem szólt hozzá az elhangzottakhoz. A megbüntetett tévések úgy gondolják, hogy maga a belügyminiszter tett panaszt a CNA-nál, mert a testület szokatlan gyorsasággal járt el. (Spotmedia/Libertatea)

ILYEN LEHET A FEGYVERGYÁRTÁS IS? Elképesztő visszaéléseket követtek el a Romarm állami fegyveripari üzem illetékesei, akik a koronavírus-járvány idején védőmaszkgyártásba fogtak – állítják az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály ügyészei. Mint arról beszámoltunk, az ügyben büntetőeljárás indult a Romarm igazgatója, Gabriel Țuțu, valamint a román labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitánya, Victor Pițurcă és fia, Alexandru Pițurcă ellen is. Az ügyészség szerint a Romarm vezetője mindvégig tudatában volt annak, hogy az ügyleten az állam veszít, de mégis belement abba, hogy a védőmaszkok gyártására szolgáló gépeket gyanús kapcsolatokon keresztül hozzák be az országba, majd a lehető leggyorsabban felszereljék, hogy a politikusok ünnepélyesen felavathassák. A gépsorok azonban szinte működésképtelenek voltak, ezt azonban titokban tartották, sőt a hivatalos közleményekben az állt, hogy teljes kapacitással működnek. Többször is előfordult, hogy az alkalmazottak kézzel ragasztották a maszkokat, holott ezt a munkaszakaszt a gépeknek kellett volna végezniük. Az ügyben további személyek ellen is vizsgálódnak. (Krónika)