Szerda délután tartották Torján a községi RMDSZ-szervezet tisztújító közgyűlését, amelyen a helyi küldöttek mellett Tamás Sándor megyeitanács-elnök, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke, Bodor László megyei ügyvezető elnök és Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ Kézdiszéki Szervezetének elnöke is jelen volt.

A tisztújító közgyűlésen jelen levő 109 torjai és futásfalvi küldött egyhangúlag Daragus Attila polgármestert, az eddigi elnököt bízta meg a községi szervezet további vezetésével, akinek munkáját a következő négy évben az újonnan megszavazott választmány segíti.

„Mi az emberekért dolgozunk, politikai közösségünknek biztos alapját a településen lakó emberek képezik. Daragus Attila, az RMDSZ Torja Községi Szervezetének elnöke már korábban is bizonyította, hogy a torjai közösség javára húzza a szekeret. Ha jól indultunk, akkor haladjunk jól tovább is. Kovászna Megye Tanácsa, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete az elkövetkezőkben is odaáll minden jó ügy mellé, amely a torjai közösség javát szolgálja” – hangoztatta felszólalásában Tamás Sándor, aki szerint a térség egységes fejlesztése érdekében fontos, hogy a megyei szervezet munkáját összehangolják a helyi közösség igényeivel.

Daragus Attila megköszönve a bizalmat azt mondta: „Az RMDSZ köz­ségi szervezete és a helyi önkormányzat részéről is biztosíthatom Torja község lakosait, hogy a megyei önkormányzattal és a területi RMDSZ-szel szorosan együttműködve továbbra is eredményesen dolgozunk közösségünkért”.

„Ez a község jó kezekben van, hiszen az elmúlt tíz évben folyamatosan fejlődött. Ezért is gondolom azt, Daragus Attila megérdemli, hogy a községi szervezet elnöki tisztségét továbbra is ellássa. Egészséget és jó munkát kívánok, hogy elképzeléseit a község érdekében meg tudja valósítani” – fogalmazott Fejér László Ödön, gratulálva a régi-új elnöknek.

A közgyűlés második felében a torjai közösségért végzett áldozatos és önzetlen munkájukat elismerő, Tamás Sándor, Fejér László Ödön és általa aláírt oklevelet nyújtott át Daragus Attila Luka Medárd alpolgármesternek, dr. Tóth Zoltán családorvosnak és Sólyom István nyugalmazott matematikatanárnak.

A közgyűlésen elfogadták a helyi szervezet alapszabályzatát, valamint megválasztották az egyeztető tanács, a fegyelmi és etikai bizottság tagjait.