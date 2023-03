Előző írásunk

Akár legyinteni is lehetne, mondván, nem hírértékű, ha valakit „hazátlannak” neveznek. Hiszen nem az első, vélhetően nem is az utolsó eset, amikor egy magyar nemzetiségű, Romániában élő polgárt a jól ismert szitokszóval illetnek: „bozgor”. E kifejezés egyike a legsértőbb, legalantasabb, legprimitívebb emberi megnyilvánulásnak, jó is lenne, ha egyszer elfeledetté, múltbéli szégyenfolttá válna.