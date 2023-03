Elhunyt Sárközy Pál, a volt francia elnök apja

Következő írásunk

Tárt kapukkal várt Nyáguly Sándor vállalkozó torjai bennvalóján. Akár birtoknak is mondhatjuk, hiszen a Volálban található, mintegy egyhektáros örökölt bennvaló területén jól megfér a vállalkozás, illetve az annak ötletét adó gyümölcsös, sőt, a néhány éve eredménnyel művelt hobbi „kellékei” is. A házigazda és családja nem csupán a kaput tárta ki előttünk, hanem nem mindennapi történetét is. Aminek vezérgondolata: amiben jól érezzük magunkat, az nekünk való.