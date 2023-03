Mától megvásárolhatók a belépők a közelgő Szent György Napok kulturális hetének néhány rendezvényére – ismertették tegnap a szervezők. Idén is változatos a kínálat, színházi előadások, irodalmi és képzőművészetet érintő programok, stand-up műsor, filmvetítések, népzene- és néptáncelőadások mellett különböző foglalkozásokra is várják majd az érdeklődőket.

Erdei Anita, a Kónya Ádám Művelődési Ház helyettes vezetője elöljáróban leszögezte, törekedtek arra, hogy a felhozatalban minden korosztály megtalálja a maga számára vonzó eseményt. A színházhoz kapcsolódó rendezvények kapcsán ismertette, vendége lesz a kulturális hétnek a nagyszebeni Gong Színház, amely egy tanulságos történetet, a Vaca Rosalinda című zenés, humoros mesejátékot mutatja be a szentgyörgyi közönségnek. A Mozsikácska együttes újabb lemezének bemutató koncertjét is a kulturális hétre időzítették, és ekkor lehet megtekinteni ismét a Tamási Áron Színház Amikor telihold ragyog a turkáló felett című elő­adását is, míg az Andrei Mureșanu Színház társulata a Privitor című előadásával csatlakozik a rendezvényhez. Ugyanakkor a Háromszék Táncegyüttes Tragédia című előadása is látható lesz a kulturális héten – hangzott el. A Csíki Játékszín Hegedűs a háztetőn című elő­adását hozza el a városnapokra, míg a magyarországi Vilmányi Benett színművész egy zenés stand-up előadással jelentkezik, illetve azt megelőzően egy színészi műhelymunkába is bekapcsolódhatnak az érdeklődő fiatalok. A Sepsi Arénában láthatjuk majd a Recirquel társulat My Land című újcirkuszi előadását, mely nemzetközi színtéren az egyik legkeresettebb magyar kulturális produkciónak számít. Az irodalomkedvelőket két közönségtalálkozóra várják, ezek meghívottai Durica Katarina és Alina Nelega lesznek.

Mivel az idei városnapok tanítási időszakra esnek, ezért a gyermekeket célzó előadásokat főként délelőtti órákra időzítették, a családoknak azonban délutáni szabadelőadásokat is terveznek – közölte Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház vezetője. Jelezte, két társulatot hívtak meg a kulturális hétre, a szatmárnémeti Brighella Bábszínház a Tótágas, avagy bolond mesék című, „szokatlan és érdekes bábhasználattal és díszlettel rendelkező” produkcióját mutatja be. Rég nem járt Sepsiszentgyörgyön a marosvásárhelyi Ariel Gyermek- és Ifjúsági Színház, mely ezúttal egy kortárs történet feldolgozásával, a Gabi és a nagypapa című nagytermi produkcióval tér vissza. Emellett a Cimborák két előadása, a Csillagpalota babaszínház, illetve a Feketeország is megtekinthető.

Nagyszabású hangverseny az Arénában

A Szent György Napok harmincadik kiadását több mint 150 helyi és vendég előadóművész összefogásával megvalósult vokálszimfonikus hangverseny nyitja. Bár Verdi Requiemjét valóban gyászmisének írta, a bemutató utáni években kilépett az egyházzenei keretből és szakemberek egybehangzó véleménye szerint ez a legszebb vokálszimfonikus zenemű – vázolta a tájékoztatón Szilágyi Herbert. A hangverseny helyi koordinátora jelezte, Verdi dallamait a Vox Humana, a Laudate, a Canticorum, valamint a Pro Musica és Voces kórusok, illetve a hozzájuk csatlakozó Marosvásárhelyi Filharmónia énekkara szólaltatja meg. A zenekarok tagjai sepsiszentgyörgyiek mellett csíkszeredai, marosvásárhelyi, kolozsvári, nagyszebeni és bukaresti művészek. Szólisták: Anda Pop (Brassó) szoprán, Sebestyén-Lázár Enikő mezzoszoprán, a háromszéki születésű Bartos Barna (Budapest) tenor és Lőfi Gellért bariton. A hangverseny karmestere a budapesti Werner Gábor lesz. Szilágyi Herbert hangsúlyozta, külön öröm számára, hogy az elő­adásba sikerült bevonni a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjait is, akik ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy fejlődjenek, „hogy érezzék, van értelme munkájuknak” – mondta.

A kulturális hét programjairól a szentgyorgynapok.ro honlapon lehet tájékozódni. Jegyek az eventim.ro honlapon, illetve személyesen a városi jegyirodában vásárolhatók. Kedvezményes belépőkre a tanulók, a nyugdíjasok és a nagycsaládosok jogosultak, ezeket a jegyeket csak személyesen lehet kiváltani, a megfelelő igazolvány bemutatásával.