Építőteleppé válik Sepsiszentgyörgy

A következő hónapokban és években elinduló beruházásokról számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: ahogy a március 15-ei beszédében is kitért rá, rengeteg kreatív energia veszik el azzal, hogy értelmetlen dolgokkal (például zászló- és feliratperekkel) is foglalkozniuk kell, de amíg az egyik kezükkel védekeznek, a másikkal építenek, a városfejlesztés nem áll le, hanem nagy ütemben folytatódik.

Az eddigi legnagyobb beruházás a megyeszékhely történetében a terelőút, amelynek jövő májusra kell elkészülnie. Ütemterv szerint haladnak vele, remélhetőleg nem lassítja le a folyamatot az a régészeti feltárás, amelyet a vámhivatal közelébe tervezett új Olt-híd leendő hídfőjénél végeznek. A Iorga utca meghosszabbításában már megkezdték a gyalogos-biciklis új híd építését – ez az idén szinte biztosan elkészül –, és a gáton Kilyéntől az Arénáig futó bicikliút építése is rajtolhat a következő hónapban, mert a közbeszerzési eljárás lezárult, egy-két héten belül várhatóan aláírják a kivitelezési szerződést is.

Amire már frissen aláírt szerződése van az önkormányzatnak, az a Gyár, Stadion, Nicolae Iorga, Csíki utca és a Grigore Bălan út felújítása, illetve az Oltmező és a Păiuș David úti járdák és biciklisávok kialakítása, ezek a munkálatok április második felében kezdődnek, befejezésükre egyéves határidőt szabtak. Ez a két utca jövőben, a terelőút átadása és a teherforgalom kitiltása után új koptatóréteget is kap. Az idén még nehézséget fog okozni, hogy egyszerre több nagy utcában is dolgozni fognak, de ahol lehet, próbálják úgy időzíteni a munkálatokat, hogy a közlekedés minél zavartalanabb legyen: például a Gábor Áron utcai híd felújításának részleges útlezárással járó szakaszát a nyári vakációban akarják elvégezni, amikor már a Táncsics Mihály utca korszerűsítése is befejeződik.

Ezeken kívül az idén és a jövő évben nagyjából 622 millió lej (127 millió euró) értékben ír ki közbeszerzéseket az önkormányzat, további 100 millió euróra pedig a központi hatóságok hirdetnek versenytárgyalásokat; ennyi beruházás soha nem volt Sepsiszentgyörgyön, de a városvezető bízik abban, hogy jó kivitelezőket találnak. Az idei utcajavításokat egy komoly cég végzi, az ezután következők listáját pedig éppen azért teszik közzé, hogy az érdekelt helyi és megyei vállalkozók is tudjanak felkészülni és benevezni. És a lista jó hosszú: több oktatási intézmény teljes vagy részleges felújítása, ennél is több tömbház hőszigetelése (ezek három különböző programban futnak), a Román Vilmos Uszoda és még jó néhány utca korszerűsítése, a piaci vásárcsarnok és a fedett parkoló megépítése, a kommunizmus múzeumának létrehozása, lakásépítések, új teniszpályák és egy új jégcsarnok felépítése, a buszterminálok, buszmegállók és az irányítórendszer kivitelezése, a Design Bank és az egykori Sing-Sing-blokk felújítása, új esketőterem kialakítása a Korzón (a Székely Mikó Kollégium parkra néző földszintjén), a régi átalakítása, és a belváros sincs kész, szélesebb járdákat és biciklisávokat kap, de a Sugás Áruház előtti Szent György teret is újraszabják majd – sorolta a polgármester. Azt is elmondta: a biciklisávok okozzák a legtöbb fejtörést, mert egységes szabályozás nincs, és még a kerékpárosok véleménye is megoszlik arról, hogy mi a jó megoldás.