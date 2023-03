Tornateremmel gazdagodott Kézdivásárhely

A nemzeti ünnepen népviseletbe öltözött diákokkal, szülőkkel és számos meghívottal telt meg a Molnár Józsiásról elnevezett tanintézmény udvara, az egybegyűltek tornaterem-avatón vettek részt. A rendezvény díszmeghívottja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt, ugyanis ő karolta fel a Step by Step tagozaton tevékenykedő Kelemen Éva tanítónő elképzelését, és közbenjárásának köszönhetően folyósította Magyarország kormánya azt a jelentős összeget, amelynek köszönhetően megépülhetett a létesítmény.

A jelenlevőkhöz elsőként az anyaországi politikus szólt, kiemelve a sportolás fontosságát, felelevenítette a sportolóként is ismert Andrássy Gyula gróf személyiségét, példálózott néhai Erőss Zsolt hegymászóval, és rávilágított arra, hogy az okostelefonok világában mennyire nehéz a gyerekeket rávenni arra, hogy minél több időt töltsenek szabadban, mozgással. „Az ember arra van teremtve, hogy szeresse a kihívásokat, ezzel tud teljes életet élni. Ha nincsenek előttünk kihívások, akár egy-egy csúcsnak a megmászása, akkor a mindennapok nehézségeit sem tudjuk leküzdeni. Számunkra nyilván nem nyolcezres hegycsúcsok megmászása a cél, de a sport adhat olyan kitartást, olyan erőt, amivel mi magunk is tudunk élni, legyen az egy mindennapi futás, kocogás, úszás, legyen az új csarnokban a testnevelésórákon való részvétel. A sport hozzátartozik az egészséges életmódhoz, hozzátartozik ahhoz, hogy az egészséges életmód mellett vigyázzunk önmagunkra, egészségünkre, határozzunk meg olyan célokat, melyeket majd teljesítünk. Látjuk, hogy a gyermekeink egyre nehezebb helyzetben vannak ilyen téren, hiszen míg nekünk az volt a büntetés, ha nem engedtek ki az udvarra, addig a mai gyermekeknek az a büntetés, ha ki kell menni” – mondotta Potápi Árpád János, aki kiemelte Kelemen Éva szerepét, hogy a Molnár Józsiás-iskolában megépülhetett a tornaterem, amelyre először 190 millió forintos támogatást ítéltek meg, amit további 53 millió forinttal egészítettek ki. Hangsúlyozta: azért tartják fontosnak a határon túli tan­intézmények támogatását, hogy az oktatás színvonalát emelve főleg a szórványban élők késztetést érezzenek arra, hogy anyanyelvű oktatásban részesíthessék a gyermekeiket.

Az államtitkár után Bokor Tibor polgármester kifejtette: aki kételkedik a sport nemzetformáló, összefogásra sarkalló erejében, annak még sohasem gördült le egy könnycsepp az arcán a magyar himnusz felcsendülésekor egy-egy megmérettetés díj­átadóján. „Nem azt mondom, hogy a most felavatandó tornateremben megforduló gyerekek mind olimpiai bajnokok lesznek, de abban biztos vagyok, hogy közülük sokan fogják öregbíteni Kézdivásárhely és Székelyföld hírnevét, mert tömegsportra építkezve lehet versenysportot fejleszteni. Remélem, nem tűnik fellengzős nagyzolásnak annak nyugtázása, hogy nem sok, Kézdivásárhelyhez fogható város büszkélkedhet olyan sportbázissal – a fedett jégpályától a sportcsarnokig, a Sinkovits-sportpályától a Molnár Józsiás-iskola tornaterméig –, mint mi” – vélekedett a céhes város vezetője, aki szintén köszönetet mondott Kelemen Évának, illetve a magyar kormánynak a hathatós segítségért.

A teremépítést szorgalmazó Kelemen Éva meghatódva mondott köszönetet azért, hogy a létesítmény megvalósulhatott, és beszédét azzal kezdte: nincs határ ott, ahol egy nyelvet beszélnek. „A tornaterem nemléte hatalmas űrként tátongott iskolánk 43 éves létezése óta. Bár mindig nagy hangsúlyt fektettünk diákjaink egészséges, szellemi és testi nevelésére, meglehetősen nehéz volt tornaterem nélkül. Nem csak a nyelvünk azonos: az álmaink és a szívünk hangja is, amelyet a gyerekek, a jövő nemzedéke szólaltat meg. Magyarul, magyarként, magyarokkal álmodtuk meg ezt a többfunkciós létesítményt. És lám, a cselekvő együttműködés, az összefogás, az őszinte együttérzés valóra váltotta álmainkat. Természetesen ezért tennünk is kellett, de bármilyen nehéz is volt az út, a végére értünk” – mondotta a tanítónő, aki hangsúlyozta: innen már az ő feladatuk, hogy a Molnár Józsiás-iskola diákjai is ott legyenek akár az élsportolók között is.

Simon István, az iskola igazgatója mondotta az utolsó beszédet, jelezve, nagy nap az iskola történetében az idei március 15-e, hiszen egyrészt büszkén emlékeznek a forradalomra, másrészt pedig átadhatták a tornatermet. „Szívemben hála és büszkeség van egyszerre jelen” – mondotta az intézmény vezetője. Az avatón közreműködtek az iskola zenetagozatosai, majd az ünnepség végén Kelemen Éva, Potápi Árpád János, Bokor Tibor és Simon István elvágta az avatószalagot. Az esemény az iskola diákjainak a tornabemutatójával ért véget.