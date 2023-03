A különlegesen szép Tenerife pazar strandjai /X/

Marokkó partjaitól mindössze 125-200 km-re fekszik a 7 nagyobb és több kisebb szigetből álló spanyol autonóm közösség. Sokan visszatérnek akár minden évben erre a csodálatos vidékre, annyira magával ragadó és rengeteg a felfedeznivaló terület.

Az év minden szakaszában napsütéses, enyhe időjárás jellemzi a szigetek klímáját, a hőmérséklet is alig ingadozik. Minden adott a gondtalan és derűs nyaraláshoz, csak azt kell eldöntenünk, hogy melyik sziget mellett tegyük le a voksunkat.

A látnivalókban gazdag Tenerife

Mind közül a legnagyobb a mesés Tenerife, ahol az összlakosság mintegy 43%-a él. Évente több millió turista célpontja ez a sziget, amely „az örök tavasz hazája” és a világ egyik legnagyobb karneváljának helyszíne.

Változatos tájak tarkítják: gyönyörű strandok, hófödte hegycsúcsok, buja erdők, lenyűgöző vulkánok és impozáns sziklák. Tenerifén bájos falvakat, múzeumokat, művészeti értékeket is talál a kalandvágyó látogató. A sziget tökéletes a nyugodt pihenésre is, de élménygazdag programlehetőségeket is kínál az aktívabb nyaralóknak.

Tenerife csodálatos strandjai

Tenerife fő turisztikai központjában helyezkednek el az élettel teli, homokos strandok a sziget déli partjain. A csendesebb, visszafogottabb környezetre vágyók is találnak maguknak bőven olyan strandokat, ahol jóval kevesebb turistával kell osztozniuk a csodálatos, napsütötte partszakaszokon.

Ezek a városi központoktól távolabb eső területeken találhatóak a partvidék különböző pontjain. A sötét vulkanikus homok borította tengerparti strandok is tökéletesek egy mesés nyaralás eltöltéséhez. A hullámoktól védett kis öblök barátságos hangulata mindenkit magával ragad.

Piscina de Garachico

Ha félünk az óceán mélységétől, a hullámaitól, vagy csak nem kedveljük hűvös vizét, a Piscina de Garachico strand remek megoldást nyújt számunkra. Békésen úszkálhatunk a sziklafalba épített két mesterséges medence valamelyikében, miközben a hullámok kitartóan ostromolják mellettünk a sziklákat.

Piscinas de Bajamar

Ha még ennél is jobban vágysz az óceán közelségére, de belemenni még mindig nem akarsz, akkor a Bajamar városában található úszómedence lesz a kedvenced. Annyira közel van az óceán vize, hogy a hullámok időnként meglátogatják a medencében időző nyaralókat. Találsz a strandon gyerekmedencét is, és a homokos parton is lehet fürödni a kőből épült világítótorony figyelő tekintete előtt.

Számtalan remek strandot találunk Tenerifén ezeken kívül is, mindenki felfedezheti a saját igényeinek és vágyának megfelelőt. Érdemes többet is kipróbálni, hisz mindegyik rejt rengeteg szépséget és különleges élményekkel gazdagítja a nyaralásunkat. (X)