Drágul a szemételhordás Kilyénben és Szotyorban is

Ez jelentős drágulás az eddigi 10 lejhez képest, de azzal indokolják, hogy e két faluban is azonos szintű szolgáltatást nyújt a Tega Rt., mint a városban, ezentúl ugyanis a lebomló szerves hulladékot is elszállítja a kapuk elől. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint van igény erre, mert Kilyénben és Szotyorban is léteznek teljesen városiasodott területek, ahol nem folytatnak hagyományos gazdálkodást, de onnan is került romlott savanyúság, rohadt zöldség-gyümölcs a kukába, ahol igen. Az áremelést a falufelelősökkel előzőleg megtárgyalták. (demeter)