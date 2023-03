A hagyományok köteleznek, ha április, akkor Gáll Lajos Futónap, és az idén sem lesz másképp, hiszen a sepsiszentgyörgyi futókör ismét megrendezi hagyományos tavaszi versenyét. Akárcsak egy éve, a helyszín ezúttal is a festői környezetű Rétyi Nyír lesz, ahol a futás szerelmesei két távon mérhetik össze állóképességüket és gyorsaságukat.

Már lehet nevezni az idei Gáll Lajos Futónapra, amelynek a harmincegyedik kiírását április 22-én tartják a Rétyi Nyírben. A szervezők közlése szerint a terepfutó versenyre csak online és április 5-ig lehet jelentkezni a my-run.ro oldalon, és már közel százan jelezték részvételi szándékukat. A nevezési díj 100 lej, amit a verseny napján és a helyszínen kell kifizetni, a futók pedig ekkor kapják kézhez a versenycsomagot is. Akárcsak tavaly, idén is két távon – 6 km és 18 km – tartják a hagyományos megmérettetést, aminek végén a tizenöt korosztály nyertese mellett mindkét nem abszolút győzteseit is díjazzák. Mint ismeretes, a Gáll Lajos Futónapnak 2019-ig Sepsiszentgyörgy adott otthont, majd a koronavírusos világjárvány miatt két évig nem tartották meg a versenyt. Egy esztendeje közel 200-an vettek részt az erőpróbán, a 18 kilométeres szám abszolút győztese a marosvásárhelyi a Kovács Szabolcs (1:09:11 óra) és Tuzson Ágnes (1:22:06 óra) lett, míg 6 km-en a sepsiszentgyörgyi Păcurariu-Nagy Diana (24:33.95 perc) és a csíkszeredai Flavius Ștefănescu (23:19.57 perc) diadalmaskodott. (t)