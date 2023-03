Az egyből letámadó magyarok korán vezetést szereztek egy remek szögletvariációnak köszönhetően. A gól után többnyire a két tizenhatos között zajlott a játék, de a hazai együttes megindulásai voltak veszélyesebbek. Az enyhe magyar mezőnyfölény aztán ismét góllá érett egy újabb pontrúgásnak köszönhetően, ezúttal Szoboszlai Dominik szabadrúgásból volt eredményes. A szünetig is Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai veszélyeztettek, egy ízben Orbán Willi fejelhetett közelről, de éppen a bolgár kapus kezében kötött ki a labda. A biztos előny birtokában egyre nagyobb kedvvel és önbizalommal futballozó magyar csapat többször is tudott gyors akciót vezetni, ezek veszélyesek voltak, de eleinte az utolsó passzok és lövések nem sikerültek, mígnem a szünet előtt egy ilyen kontra végén a harmadik gólját is megszerezte a válogatott.

A térfél- és a hármas csere sem segített a bolgárokon, ugyanis újabb magyar helyzetekkel indult a játékrész, azonban Sallai Roland próbálkozásai közül az elsőt védte a vendégkapus, a második pedig fölé szállt. A Freiburg támadója ezt követően is agilisan futballozott, de sehogy sem járt szerencsével, negyedórán belül a harmadik helyzetét is kihagyta, pontosabban Daniel Naumov védett. A 60. perctől már kevésbé erőltette a támadásokat a magyar csapat, átengedte a területet a bolgároknak, akik ennek ellenére sem tudtak helyzetet kialakítani, sőt, még ekkor is inkább a magyar kontrákban volt benne a gólveszély. Újabb találat viszont már nem esett, mert egy ízben a bolgár védelem a gólvonalról tisztázott, ám így is rendkívül magabiztos sikerrel rajtolt a magyar válogatott.

Eredmény, G-csoport, 2. forduló: Magyarország–Bulgária 3–0 (gólszerzők: Vécsei Bálint 7., Szoboszlai Dominik 26., Ádám Martin 39.).