Szent György-napi újdonságok

Retrópiknikre és sárkánykutatásra is várják a gyermekes családokat az idei Szent György Napokon, az ifjúsági udvar új néven, új csapattal kínál szórakozást, a Borudvar pedig idén is a Kónya Ádám Művelődési Ház kertjében nyílik meg – jelentették be tegnapi, a vásári hétvégét ismertető sajtótájékoztatójukon a szervezők.

Retrópiknik is lesz

A legkisebbek számára gyermekvárost építenek az Erzsébet park déli részén, a tavacska és a katolikus templom közé, ahol 12–13 jogi személy – intézmények, cégek, egyesületek, alapítványok – szervez különböző programokat a 0–12 éveseknek és felnőtt hozzátartozóiknak. És mivel ez már a 30. városünnep, kissé nosztalgikus is lesz, április 29-én, szombaton 11 órától például retrópiknikre kerül sor a tóparton, amelyre a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek divatja szerint öltözött, régi játékokkal és korabeli kirándulókellékekkel felcsomagolt résztvevőket várnak minél nagyobb számban – közölte Dancsuj Annamária, a gyermekváros programfelelőse.

Hangsúlyozta, hogy az egész birodalom modern elektronikus eszközök (okostelefonok, táblagépek, más kütyük) nélkül fog működni, de ezek valószínűleg senkinek eszébe sem fognak jutni, mert rengeteg jó játékot lehet majd kipróbálni, a zsákban futástól az óriás sakkig, rossz idő esetén pedig három jurtába is be lehet majd húzódni kézműveskedni, babaringatóra, bábszínházra, rajzolásra és hasonlókra.

Társasjáték és tiroli csúszda is lesz, izgalmasnak ígérkezik többek között a sárkánykutatás, a mozgáskorlátozottak által kialakítandó akadálypálya. Kutyasimogatás is lesz a park felső sétányán, és a környezet védelmére, illetve a gyermekjogokra a kicsikhez szabott módon hívják fel a figyelmet.

A gyermekváros programjai ingyenesek, és mindegyiket megismétlik, hogy senki ne maradjon ki, a torlódás elkerülésére pedig a jurtákba való belépéshez a szabadtéri játékokon kell legalább 5 pontot gyűjteni. Ráhangolódásként Én mint Szent György lovag címmel rajzversenyt hirdetnek az óvodásoknak és kisiskolásoknak, a legjobb alkotásokat pedig a városnapokon is kiállítják.

Műhelyfoglalkozások fiataloknak

A dohánygyárban berendezkedő ifjúsági udvar új neve ifjúsági bázis lesz, de ennél fontosabb változás, hogy egységes csapatba tömörítették a szervezőket, mert az előző években azt vették észre, hogy a több kis csapat külön-külön szigetecskéket hozott létre, és nehézkes volt az együttműködés – jelentette be Vargha Fruzsina alpolgármester. Hozzátette: épp ezért nem a meglévő ifjúsági és civil szervezeteket keresték meg, hanem városszintű felhívást tettek közzé, amelyre azok is jelentkezhettek, akik nem tagjai semmilyen egyesületnek vagy diáktanácsnak: így jött létre egy 44 külső szervezőből, 5 alkalmazottból (az önkormányzat ifjúsági irodájának munkatársai) és (egyelőre) 18 önkéntesből álló csapat, akik jól strukturált programot állítottak össze.

Lesznek szakmai, kulturális és sporttevékenységek, illetve műhelyfoglalkozások is, amelyeket a fiatalokat érdeklő témákban válogattak össze (internetes vagy iskolai zaklatás, bántalmazás, párkapcsolatok, önismeret, kis pénzből való utazás, külső és belső szépség stb.), zenélni pedig főleg helyi együtteseket hívtak meg – ez sem volt egyszerű, a már befutottaknak nagyon sűrű programjuk van, nem is mindenkivel sikerült időpontot egyeztetni –, de új, még nem ismert fellépők számára is biztosítanak bemutatkozási lehetőséget. Teret kaptak a lemezlovasok is, és valamennyi iskolarádió – a Mikó, a Mikes, a Refi és a Berde – is besegít. A program nem 24 órás: április 28–30. között 11 órától éjfélig tart, hogy a környéken lakók is tudjanak pihenni.

Borudvar, lacikonyhák, vásár

A vásárról Czimbalmos-Kozma Csaba városgondnok számolt be, aki az első Szent György Napoktól kezdve szervezője a városünnepnek. Elmondása szerint nagy változás nem lesz: a kézművesek és őstermelők a Gróf Mikó Imre utcában és a Szent György téren rakják ki portékáikat, ha pedig nem férnek – mert nagyon sok a jelentkező –, akkor a Sugás-kert felé is felállítanak néhány sátrat. A jelentkezőket amúgy megszűrik, bizonyos színvonalat ugyanis tartani akarnak.

A lacikonyhákat a Lábas Ház és a Bodok Szálloda előtt helyezik el (ezt a SVESZ, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátók Szövetsége bonyolítja le), a kürtőskalácsos, lángosos, fagylaltos standok számára zárt borítékos versenytárgyalást hirdettek meg. A street food-kocsik idén a Tamási Áron Színház és a kőszínpad között lesznek, a Borudvar a Kónya Ádám Művelődési Ház kertjében.

A következő sajtótájékoztatón már a nagyszínpad és az utcazenei fesztivál fellépőit is bejelentik.