Átadták az idei Mikszáth Kálmán-díjakat a nyomtatott és az elektronikus médiában nyújtott kiemelkedő újságírói és szerkesztői tevékenység, a rádiós műsorvezetői munka elismeréseként. Az egyik díjazott a Békéshez is kötődő – KÉSZ-bál fővédnökség, kettőskereszt-avatóbeszéd – Kondor Katalin, akinek gratuláltam, és így válaszolt: „Köszönöm. Szép napot kívánok szeretettel a békési barátoknak.” Nagyon jól érezte magát itt. Nálunk aludt, s amikor reggel felébredt – a még a sepsiszentgyörgyi textilgyárban készült „kelmékből” kikelvén –, mosolyogva mondta: legutoljára nagymamámnál aludtam kikeményített, ropogósra vasalt damaszt ágyneműben.

De mást is olvastam, hála Felhévizi Félixnek. Írja, hogy egy hírportál szerint: „Győzelmi mámorban úszott a falu a gőzölgő holttest fölött.” Aztán a cikk így folytatódik: „Akadnak olyan települések, ahol még ma is van disznóvágás. Sokan úgy gondolnak rá, mint egy feleslegesen brutális népszokásra.” Tipikus esete annak, amikor valaki a körútról „lelátogat” vidékre. Erről meg rögtön eszünkbe jut Márki Zay Péter vidékieket jellemző sommás véleménye: „sötétben tartott, trágyával etetett gombák” ők. A határon túliakról nem is beszélve, akiket „megvettek kilóra az állampolgársággal.”

De máshol sem jobb a helyzet. Egy amerikai „influenszer” külön városrészt alakítana ki azoknak a felnőtteknek, akik nem bírják a gyerekeket. S lám, Amerikában, Nyugat-Európában léteznek éttermek csak felnőtteknek, vannak gyermekmentes wellness-szállodák. Vagy: sok amerikai egyetemen – nagyobb lélekszámmal, mint a tanári kar, külön dékánnal – létezik olyan osztály, amely az oktatók kinevezésekor arra felügyel, hogy azok megfeleljenek a woke ideológiának. Kelet-Európában az egymást kövező izmusok korában már megértük ezt. Más. Több amerikai médium szerint a világszerte tőzsdei pánikot okozó becsődölt bank, a Silicon Valley vezetésében hemzsegtek a gender-aktivisták, a 12 tag közül egyetlen embernek volt befektetési banki tapasztalata. Más.

Huhh. Legyen a végére valami jó! „Felemelő hangulat és hatalmas vastaps az új magyar animációs film díszbemutatóján.” Az egész estés film (A Kojot négy lelke) „az indián teremtésmondák felhasználásával kíván fejet hajtani az ősi bölcsesség előtt és felnyitni a mai kor emberének szemét.” Nézzék meg. Gyönyörű, magával sodró. Nyolcévnyi munka eredményeképpen készült el, amely arra is vállalkozik, hogy tükröt tartson a mai fogyasztói társadalmunk elé. Görbét. Hogy látszódjék a bolondéria, okuljunk belőle és akarjunk változtatni! Mert 12 óra 59 perc van.

