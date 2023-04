Az utóbbi hetekben volt meleg, eső, még egy kis hó is. De van, amin dolgozniuk a kisebb gazdáknak, a nagyobb farmereknek, a mezőgazda cégeknek. Mindenki számára a legfontosabb a kérdés: van elég műtrágya? És az egyik legfontosabb témakör: mennyi a műtrágya? Erről és más kérdésekről beszélgettünk ifj. Orbán Miklós agrármérnökkel.

– Van-e elég műtrágya a gazdáknak?

– Van elég, sőt, nincs beszerzési probléma. Egy évvel ezelőtt a műtrágyának magas ára volt. A gazdák nem vásároltak nagyobb mennyiségben, hiszen tavaly nagyon drága volt. Várták, remélték, hogy olcsóbb lesz a műtrágya, és lám, az év elején valóban kedvezőbben tudtak vásárolni. Tehát van elég műtrágya a tavaszi szükségletekre.

– A farmerek látják, hogy olcsóbb a műtrágya. Az ősszel mennyi volt a tonnája? És most, április elején?

– Az ősszel a műtrágya átlagos ára körülbelül 4500 lej, tehát 1000 euró volt tonnánként. Most a tavaszi műtrágya olcsóbb, mintegy 2300 lej tonnája, a jobb minőségű műtrágya pedig 3200 lej tonnánként. Nyugodtan mondhatjuk: olcsóbb lett a műtrágya. Nagy dolog ez a gazdák, farmerek tavaszi munkájában.

– A farmerek nagyon sokat vásároltak az európai cégektől. Jó volt a minőség?

– Az orosz és az európai, akár ausztriai, németországi cégek nagy mennyiségben hoztak és hoznak be műtrágyát. Például Norvégiából hoztunk mi is jó minőségűt, jó árban. Azt tudjuk mondani, ahogy stabilizálódott a nemzetközi gázpiac, olcsóbb lett a műtrágya gyártása is.

– Bezárt a marosvásárhelyi műtrágyagyár. Van remény, hogy újból megindul?

– Úgy két éve, hogy bezárt a marosvásárhelyi Azomureș. A cég jelenleg az orosz technológiájú üzbegisztáni műtrágyákat veszi, s ezt árulják. A csomagoláson fel van tüntetve, hogy üzbegisztáni import­áru. Nem mondhatjuk, hogy rossz a minősége…

– Általában a sima, NPK műtrágyát használják a gazdák. De próbálkoznak újfajta műtrágyákkal is?

– Például a búzánál használjuk ősszel a káliumot, vagy például a foszfort a bokrosodásra. De ősszel kevesebb nitrogén kell, viszont tavasszal több a növekedéshez. A kukoricához ugyancsak foszfor kell, de kén, cink is. Tehát nem csak a nitrogén, a foszfor és a kálium kell, hanem nagyon fontosak a külön mikroelemek is.