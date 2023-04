Árvízvédelmi munkálatok a megyében

A vízgaz­dálkodási hivatal múlt évi tevékenysége kapcsán az igazgató jelezte, egyebek mellett sikerült kivitelezni és lezárni két igen fontos árvízvédelmi munkálatot is. Dobolló és Bélmező között a Dobolló-patakon dolgoztak, közel két kilométeren mederszabályozást végeztek, és a partot is megerősítették. Ennek a beruházásnak az értéke közel 9 millió lej – derül ki a munkálatokat ismertető, a prefektúra honlapján is elérhető jelentésből. Erdővidéken egy évekkel ezelőtt megkezdett, de forráshiány miatt leállított munkálatot fejeztek be tavaly: a Barót-patakon több mint 12 kilométeren – Bibarcfalvától az Olt folyóval való találkozásig – a mederszabályozás mellett parterősítés is történt. A munkálatok értéke 8,6 millió lej.

Idén az árvízvédelmi létesítményekkel nem rendelkező vízfolyások mentén az érintett települések biztonsága és az esetleges áradások okozta károk mérséklése érdekében a megye három pontján terveznek parterősítést: Erdővidéken a Barót-patakon Magyarhermány és Kisbacon között, Bardoc területén a Kormos-patakon, illetve Kovászna patakán a fürdővárosban. Ezek a munkálatok az idei évben saját forrásból megvalósuló beruházások között szerepelnek – derül ki a szakhivatal beszámolójából.

Tervek készültek továbbá az Árkos, a Bereck-, valamint a Debren-patakot érintő árvízvédelmi munkálatokra és fejlesztésekre is. Utóbbi kapcsán Ioan Ilaș jelezte, a Debren-patakon egy gát megépítését tervezik, amely árvíz esetén biztosítana védelmet a megyeszékhelynek. Úgy fogalmazott, ez egy igen fontos beruházás a megyeszékhely számára, a kivitelezési tervek a szaktárca jóváhagyására várnak.