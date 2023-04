Számottevően átalakult a prefektúra és az önkormányzatok viszonya az elmúlt két évben, míg korábban a helyi közigazgatási egységek szemében mumus volt a kormányhivatal, mostanra partnerség, sikeres együttműködés jellemzi a viszonyt – hangzott el tegnap az intézmény sajtótájékoztatóján. A tájékoztatón – melyet annak kapcsán hívtak össze, hogy Ráduly István két éve tölti be a prefektusi tisztséget, illetve április másodika a prefektúrák hivatalos napja – Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is részt vett.

Ráduly István röviden értékelte az intézmény élén eltöltött két évet. A legfontosabb eredményként jelölte meg, hogy sikerült kimondottan jó viszonyt kialakítani az önkormányzatokkal, és ennek mind a polgárok, mind az intézmények hasznát látják. Indoklásként megjegyezte, hogy a múlt évben a prefektúra által törvényességi szempontból ellenőrzött több mint 16 ezer önkormányzati döntésből mindössze százháromnál találtak problémákat, majd az egyeztetések nyomán mindössze hat esetében kellett közigazgatási bírósághoz fordulniuk. Nyitottsággal, szakmaisággal igenis el lehet érni egy egészséges viszonyt – jelentette ki Ráduly István.

A kormánymegbízott továbbá elmondta, ugyan titáni munka volt, de sikerült a társadalmi békét is fenntartani a megyében – a prefektus feladatai között ez is szerepel. Kimondottan nehéz ez, főképp az olyan megyékben, ahol több nemzetiség él – tette hozzá. A prefektus szerint a háromszéki emberek megérdemlik, hogy a normalitás jellemezze a megyét, ezért örömére szolgál, hogy olyan kényes esetekben is, mint a Sepsi OSK meccsein tapasztaltak, sikerült végül megfelelő fellépéssel békésen rendezni az ügyeket.

Ráduly István kitért a föld- és erdőterületek, valamint az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatások kérdésére is, kijelentve: esetenként lassan, de sokat haladtak ezen a téren is (több száz birtoklevelet állítottak ki). Hozzátette, hogy a folyamat sok esetben nem feltétlenül a helyi önkormányzatok, földosztó bizottságok hibájából akadozott-akadozik, hanem a gyakori, káros törvénymódosítások állnak a háttérben.

Ráduly István mások mellett megemlítette, hogy a hivatali kétnyelvűség terén is javult a helyzet: a prefektúra honlapján románul és magyarul is megjelennek információk, a közösségi médiában kétnyelvű a kommunikáció, illetve az útlevélosztályon és a gépjármű-nyilvántartó közszolgálatnál is alkalmazzák az anyanyelv-használatra vonatkozó törvényes előírásokat. Az alárendeltségükbe tartozó további állami közintézményeket is felszólították az idevágó rendelkezések betartására.

Ráduly István és Tamás Sándor

Így is lehet

Tamás Sándor és Antal Árpád is méltatták a pozitív változást a prefektúra és az önkormányzatok viszonyában. Az elnök felidézte, hogy volt olyan prefektus, aki azt vallotta, a kormányhivatal „az önkormányzatok kéziféke Székelyföldön”, de ez a hozzáállás az elmúlt két évben alapvetően megváltozott, és partnerségről lehet beszélni. Bár voltak vitás ügyeik, de sikerült egyezségre jutni, nem kellett a bíróságon harcolni. Az elnök szerint a kormányhivatal működése a vezető felkészültségétől, hozzáállásától függ, és örömükre szolgál, hogy Ráduly István a közösségi érdeket helyezte előtérbe, az együttműködést, együtt dolgozást választotta.

Antal Árpád polgármester szerint nehéz feladat egy közösséget vezetni, mely bizalmat szavazott neked, és az is komoly döntés, ha ezt egy megbízott/kinevezett tisztségre váltja az ember, a prefektusi ráadásul nehéz tisztség. Mindezek ellenére Ráduly Istvánnak sikerült intézményvezetőként helytállnia, a saját közösségét sem hagyta cserben, és bebizonyította, lehet úgy dolgozni a megye, a települések lakosságáért, hogy az alkotmányt, a törvényeket is betartsák, illetve a vitás kérdéseket kölcsönös tisztelettel, empátiával, párbeszéddel rendezzék. Ebből pedig a megye összes lakosa, etnikumtól függetlenül, csak nyerhet. A polgármester azt is megemlítette, a viszony határozott javulását mutatja, hogy az elmúlt két évben a prefektúra nem bírságolta meg szimbólumhasználatért.