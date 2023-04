Nem muszáj otthon tárolni a nyári/téli gumit! /X/

Ma már profikra is bízhatjuk a gumitárolást

Egy átlagos személyautó gumi szettnek is rengeteg helyre van szüksége a garázsban vagy a pincében, és emellett még arra is figyelni kell, hogy megfelelő körülmények között legyenek elhelyezve. Ha nincs hely, vagy nehéz megoldani, esetleg nem tudjuk ideális körülmények között tárolni, akkor kiszervezhetjük azt profi szervizekhez a gumicsere után.

Ez azért is előnyös, mert többet nem kell bajlódni a gumik tárolásával, áthelyezésével, sokkal több helyünk lesz a pincében és a garázsban is, továbbá még amiatt sem kell aggódni, hogy biztosan jó körülményeket teremtsünk az abroncsoknak. A szállítás is sokkal könnyebb, nem fog többet koszolódni az autó belseje, vagy a gyerekülés ki-be szerelésével sem kell bajlódni. Ha profikra bízzuk, akkor garantáltan szakszerűen lesz tárolva a gumiszett, de ez még nem minden. A szakemberek segítségével folyamatosan nyomon követhetjük a gumik állapotát, valamint a szolgáltatók állapotfelméréssel is segítenek minket.

Új gumit is beszerezhetünk így

Továbbá arról is gondoskodnak, hogyha a gumi már nem felel meg az adott évszak elvárásainak, akkor automatikusan kapunk egy ajánlatot új szett vásárlására. Az abroncsok állapotára mindig kiemelten oda kell figyelni, mivel rengeteg tényezőt befolyásolnak, ami a vezethetőséggel kapcsolatos.

Miért van külön téli és nyári gumi?

Egyáltalán meg lehet oldani egy szettel az egész évet? Utóbbi kérdésre a válasz nagyon egyszerű, mivel ma már elérhetőek univerzális, négy évszakos gumik. Ezek nagy előnye az, hogy egyáltalán nem kell a cserével bajlódni, az egész évet lehet teljesíteni egyetlen szettel. A hátránya viszont az, hogy egyik évszakban sem teljesít a legjobban, inkább mindig az adott körülményekhez elvárható szintet hozza, de a specializált abroncsok mindig jobban fognak teljesíteni nála.

Külön téli és nyári gumira azért van szükség, mivel mind a két évszak teljesen más körülményeket teremt az autózáshoz. Nyáron a hőségben arra van szükség, hogy a gumi minél nagyobb tapadással rendelkezzen, valamint ellenálljon a magas hőmérsékletnek. Ezért sokkal kisebbek a barázdák, a futófelület pedig nagyobb ezeken az abroncsokon. Ezzel szemben télen, a jeges-havas utakon arra van szükség, hogy a gumi minél jobban meg tudjon kapaszkodni a nedves, fagyos felületen, valamint nagy mennyiségű vizet tudjon kiszorítani. Ezért is mélyebbek a barázdák a téli gumikon. Használjuk bármelyiket, a másik szett megfelelő tárolásáról mindig gondoskodni kell.