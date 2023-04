Többtucatnyi lejárt szavatosságú gyógyszert tartalmazó dobozt találtak a sepsiszentgyörgyi Tega Rt. alkalmazottjai a megyeszékhelyi Victor Babeș utcában a járdára szórva. A vállalat ezért felhívással fordult a lakossághoz, miszerint a gyógyszereket semmilyen esetben sem szabad a szemét közé dobni, nemhogy az utcán hátrahagyni, mivel veszélyes hulladéknak számítanak. Azt is jelzik, hogy a lejárt készítményeket a törvény szerint vissza kell vinni abba a gyógyszertárba, ahonnan vásárolták, a patikának pedig kötelessége visszavenni azokat. A gond az, hogy az átvételi kötelezettséget előíró rendelet ellentmond minden olyan törvénynek, mely a gyógyszerek biztonságos kezelésére, tárolására, forgalmazására vonatkozik.

A köztisztasági vállalat illetékesei közölték, hogy ilyen esetre még nem volt példa, már előfordult, hogy kukákban találtak gyógyszereket, de utcán eldobva nem, ráadásul nem is kis mennyiségről van szó. Nem mellékes továbbá, hogy a képek tanúsága szerint több olyan készítmény is van köztük, melyeket csak recept alapján lehet kiadni.

Elmondták, hogy a hulladékokat begyűjtő és kezelő vállalatok semmilyen körülmények között nem vehetnek át lejárt gyógyszereket, és azok nem kerülhetnek a lécfalvi telepre, sem a vegyes, sem a más természetű hulladék között. Ezek a készítmények veszélyes hulladéknak minősülnek, és a jogszabályok szerint a lakosságnak a gyógyszertárakban kell leadnia, ahonnan aztán megsemmisítésre kerül.



Leadni, de hova?

Szabó Péter, a Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara elnöke lapunk megkeresésére elmondta, hogy a lejárt gyógyszerek kérdése állandó téma az országos kamara ülésein is, gyakorlatilag ez egy több mint két évtizede megoldatlan probléma. Valahol a 22-es csapdája, hiszen veszélyes hulladékként a köztisztaságiak nem vehetik át, a patikák esetében pedig nem egyértelmű, mit kellene tenniük, és sokan ezért nem is biztosítják a lehetőséget.

Az elnök szerint 2014-ben valóban hatályba lépett az egészségügyi minisztérium 119-es számú utasítása, és ennek a 38-as cikkelye úgy rendelkezik, hogy a lakosságtól származó gyógyszereket a patikákban, a forgalmazók képviseleteinél vagy a helyi drogériákban kell leadni annak érdekében, hogy azok végül a megsemmisítőbe kerüljenek. Ám ez a rendelkezés nagyon hiányos, ráadásul szembemegy egy sor, a gyógyszertárak működését, a készítmények átvételét, tárolását, kezelését, forgalmazását szabályzó törvényes előírással.

A gyógyszerek követhetőségét szigorúan leszabályozták. Magyarán a patikák csak olyan készítményeket vehetnek át, melyek származása tiszta, illetve biztosítani kell a tárolás megfelelő körülményeit. Jelenleg a legtöbb gyógyszertár nem rendelkezik sem a kapacitással, sem az infrastruktúrával, hogy lejárt készítményeket átvegyen, illetve tároljon, mígnem a megsemmisítést végző szolgáltató elviszi azokat. Emellett a folyamatnak jelentős költségvonzatai is vannak, a gyógyszertáraknak pluszkiadást jelent, hiszen a megsemmisítés ellenértékét ők állják. Továbbá a bevitt készítmények akár fertőzésveszélyesek is lehetnek, rizikót is jelenthetnek az egészségre, hiszen nem tudhatják, hogy korábban hol tárolták, ki használta azokat. Magyarán: nem lehet csak egyszerűen átvenni a lakosságtól a gyógy­szereket.

Szabó Péter úgy véli, a 2014-ben elfogadott utasítás idevágó szabálya akkor jól mutatott, talán politikai hasznot is hajtott a kezdeményezőknek, ám a gyakorlatban csak még zavarosabbá tette a helyzetet. Voltak egységek, amelyek saját szakállukra átvették a lejárt gyógyszereket, most is akad, amely hajlandó erre. Igaz, Háromszéken csak pár ilyen van, az egyik Sepsiszentgyörgyön a Medicom gyógyszertár, amely minden hónap utolsó csütörtökén veszi át a lejárt gyógyszereket.

Új törvény segíthet

Az elnök azt is elmondta, hogy idén előrelépésre számítanak. Van egy elfogadott törvénytervezet, amelyet Klaus Iohannis államfő egyelőre visszaküldött a törvényhozásnak. Ez egyebek mellett egyértelműen tisztázza, hogy a lejárt gyógyszerek veszélyes hulladéknak számítanak, illetve az alkalmazási útmutató tartalmazza majd azokat a szabályokat, amelyek szerint ezeket kezelni kell.

Szabó Péter szerint várhatóan úgy történik majd, hogy a gyógyszertárakban tárolókat helyeznek el külön erre a célra, amelyekbe a lakosság bedobhatja a fölöslegessé vált gyógyszereket, majd mikor ezek megtelnek, tartalmuk eljut a semlegesítőhöz. A lényeg, hogy a patikák csak befogadnák ezeket a tárolókat, a folyamat többi része másokra tartozna.