Sepsiszentgyörgyön a Lord of the Dance

Egy háromállomásos romániai turné során Sepsiszentgyörgyön is bemutatja a világ egyik leglátványosabb táncprodukcióját a Lord of the Dance társulat. A varázslatos előadást május 19-én a Sepsi Arénában láthatja a közönség a világhírű tánccsapat jubileumi európai turnéja keretében, melynek címe: 25 Years of Standing Ovations.

Michael Flatley-t a tánc géniuszának tartják, akinek több millió rajongója van szerte a világon. Rendkívüli hírnevét egyedülálló táncművészi karrierjének köszönheti, melyet a Riverdance tánccal és az 1994-es eurovíziós dalfesztiválon való legendás bemutatkozásával indított, majd nemzetközi szinten is egyre népszerűbbé vált nem csak táncosként, hanem koreográfusként, rendezőként, dalszövegíróként és producerként egyaránt.

Flatley négyévesen kezdett el táncolni. Nem csak a szüleitől, hanem a nagymamájától, Hannah Ryantől is tanult, aki abban az időben az ír táncok éltáncosnője volt. Tizenegy évesen felvételizett a Dennehy School of Irish Dance csapatába, ahova nem vették fel, azzal az indokkal, hogy túl idős. Ő azonban nem adta fel, és később mégis bejutott a csapatba. Az intenzív edzések eredményeként egyre több táncversenyt nyert Írországban és az Egyesült Államokban is. 17 évesen megnyerte az ír táncok világbajnokságát, az All-World Irish Dance Championshipet.

A nagy áttörést egy 1983-as turné jelentette számára a The Chieftains (A törzsfőnökök) nevű híres ír együttessel. Egyre népszerűbbé vált, és az 1993-as, Dublinban megrendezett Spirit of Mayo fesztivál után a show producerei megbízták őt az 1994-es eurovíziós dalfesztivál átvezető műsorainak megszervezésével. A tánc, amellyel Flatley a dalfesztivál szüneteit kitöltötte, a Riverdance volt, egy ötperces színpadi produkció. Ez a fellépés jelentette számára a világsiker kezdetét.

A Lord Of The Dance-show-k 1996 júniusában kezdődtek, az azóta eltelt közel harminc évben ez a vibráló és energikus zene és koreográfia világszerte elbűvölte a közönséget, számos díjat nyert és több rekordot is megdöntött. A 40 válogatott táncos által előadott ír táncprodukciót máig több mint 60 millió ember látta, több mint 50 országból. A 25. évforduló alkalmából készült új elő­adás ötvözi a hagyományt és a kortárs irányzatokat, megőrizve az ír tánc jellegzetes varázsát. A Gerard Fahy szerzeményeire készülő koreográfiák, a csillogó kosztümök és színpadi látványosságok egyedülálló élményeket kínálnak a közönségnek.

„Elbűvöl, hogy újra itt lehetek a Lord of the Dance-produkcióval. Úgy érzem, ez lesz a 25 éves történetünk legreprezentatívabb turnéja. Bízom abban, hogy a produkció hat a nézők lelkére és jókedvre deríti őket” – nyilatkozta Michael Flatley az európai turné előtt.

Jegyek a sepsiszentgyörgyi előadásra korlátozott számban még válthatók a iaBilet.ro internetes honlapon. A jegyek ára 157,14 és 471,42 lej között váltakozik. (nbs)