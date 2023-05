Műemlékek új élete

Még nem tudják egészen pontosan, hogy milyen új rendeltetést találnak a dohánygyár különböző részeinek, de ez a tárlat is segíthet abban, hogy az eredeti funkció helyett szélesebb közönséget is vonzó rendezvényeknek adjon helyet – mondta megnyitóbeszédében Var­gha Fruzsina alpolgármester. Szavait Deák Ildikó művészettörténész, a Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza szervezésében létrejött kiállítás kurátora is megerősítette: az egykori ipari létesítmények átalakítása elég nagy lendületet vett az utóbbi időben Európa-szerte, és nem csupán gyárakat, ipartelepeket, hanem még bányát is sikerült úgy felújítani, hogy új, népszerű kulturális központokká váljanak. Ez a kiállítás azonban főként egyházi épületek megmentéséről szól, amit a magyar kormány 1999–2000-ben kezdett el, és bár 2002-ben leállt a program, 2015-től Rómer Flóris nevével újraindult, és azóta nagyon sok olyan műemlék teljes vagy részleges tatarozásához nyújtottak támogatást, amelyet a fogyó gyülekezetek önerőből nem tudtak volna elvégezni. A magyar kormánynak ugyanis fontos, hogy a magyarság jelenlétét jól látható épületek is mutassák a Kárpát-medencében: így újultak meg horvátországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi templomok és haranglábak.

A Deák Ildikó által részletesen is bemutatott, már harmincadik vagy negyvenedik helyszínre érkezett kiállításon a 2015 és 2018 között elkezdett vagy befejezett munkálatokból kapnak ízelítőt a látogatók; több háromszéki műemlék is van köztük. De nem csupán felnőttek számára lehet érdekes: a gyermekeket összeforgatható falképek, kirakósok, régészláda és más érdekességek is várják, a szervezők pedig remélik, hogy a következő hetekben csoportosan jönnek majd a különböző korosztályok.

A kiállítás több mint egy hónapon át látogatható naponta 9–17 óráig a dohánygyár alagsorában.