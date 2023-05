Méreg az asztalunkon

Szemünk, lelkünk örvendezhet a tavaszi piac láttán. Színes zöldség- és gyümölcskavalkád fogad, és ha pénztárcánk is engedi, feltankolhatunk immár ízes paradicsomból, kívánatos, frissnek tűnő uborkából, paprikából, van retek minden méretben, zöldhagyma, spenót, saláta, megjelent az új murok, petrezselyem, s kapni már epret, barackot is. Itt vannak a tavasz, a nyár színei, ízei, feltölthetjük végre a tél során megcsappant vitaminkészletünket – gondolhatjuk. S keressük a hazait, még akkor is, ha tudjuk, hogy csak üvegházban, fóliasátorban érhetett be ily korán a nyári zöldség, gyümölcs, hisszük, jobb, egészségesebb, mint a távoli országokból hozott termény. Csakhogy, mint kiderült, tévedésünk hatalmas lehet.