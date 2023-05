Ünnepváróban a pünkösdről megállapítható, hogy mivel a neve nem is magyar eredetű, nem is sejthető a jelentése. A pünkösd jelentése – görögül pentekosté – ötvenedik nap, ami arra utal, hogy Jézus feltámadása után 50 nappal történt. Az isteni dicsőségébe visszatért Úr Jézus kitölti Lelkét a tanítványaira. A Lélek erejével felruházott tanítványok ekkor válnak apostolokká, Jézus követeivé, egyházalapítókká. Péter kezd a Szentlélek erejétől áthatva igét hirdetni, Jézus csodatetteiről beszélni, melynek hatására több ezren megkeresztelkednek és megalakítják az első gyülekezetet Jeruzsálemben.

Noha sokan nincsenek tisztában az ünnep jelentésével, az Isten Lelkének ereje ma is megtapasztalható, ma is kiáradhat reánk! Igaz, nem látjuk, de jelenlétét tapasztaljuk. Munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. Ma sincs előtte akadály. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legkétségbeesettebb embert is megvigasztalja s új erővel tölti meg.

Például, ha valaki szorongva, tele aggodalommal kel fel reggel. Nehéz nap elé néz. Elolvassa a Bibliából aznapra kijelölt részt, imádságban kiönti Istennek a szívét – s amikor fölkel, mintha kisöpörte volna valami belőle a félelmet. Rábízta magát Istenre, s derűs reménységgel indul dolgára. Mi történt közben? A Szentlélek neki szólóvá tette az igét, ráirányította figyelmét Istenre, bátorságot adott neki – ugyanúgy, ahogyan pünkösdkor az apostoloknak.

Vagy valaki ott ül a templomban és hallgatja az igehirdetést. Egyszer csak eszébe jut, hogy egy embertársa ellen csúnyán vétkezett az előző héten. Nem erről volt szó a prédikációban, de Isten Lelke bűnbánatot ébreszthet benne, s elsegíti a bocsánat és újrakezdés örömére.

Lehet ma is, az idei ünnepen is „erőben részesülni”, s másoknak is „tanúskodni” e csodáról. A Szentlélek kiárasztásának ünnepén, az egyház születésnapján hadd éljük át ezt minél többen!

Az idei ünnepen az Erdélyi Református Egyházkerület és főtiszteletű Kató Béla püspök úr meghívására Magyarország köztársasági elnöke, Novák Katalin elnök asszony Sepsiszentgyörgyre látogat. Ez alkalommal ünnepi együttlétekre és avatókra kerül sor az alábbiak szerint, a köztársasági elnök megtisztelő jelenlétével.

Május 28-án, vasárnap 10 órától részt vesz az úrvacsoraosztással egybekötött pünkösdvasárnapi ünnepi istentiszteleten a Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplomban, amelyen igét hirdet ft. Kató Béla püspök.

Az istentisztelet után a Rétyi Kováts András Fúvószenekar, valamint a vártemplomi konfirmandus fiatalok vezetésével a résztvevők gyalog vonulnak át ünnepi menetben a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium új elemi iskolájának avatójára. A 12 órától kezdődő avatón, az ünnepi beszédek után az érdeklődők is megtekinthetik az új református elemi iskola épületét a Kőrösi Csoma Sándor utca 19. szám alatt. A 30 éve újraindult, a sepsiszentgyörgyi református felekezeti oktatás keretében 2012-ben kezdődhetett elemi oktatás, amely azóta 127 diákot számlál. A magyar állami támogatásból elkészült új iskolaépület lehetővé teszi, hogy évfolyamonként két párhuzamos elemi osztály tanuljon ősztől.

Az ünnepségek sorozata 14 órától folytatódik a Szilvássy Carola Református Szeretetotthon avatójával a Gyöngyvirág utca 5. szám alatt, amely a Tavirózsa utcából lesz megközelíthető. A most felavatandó épületegyüttes a sepsiszentgyörgyi Diakónia Idősgondozó Ágazatának új otthona lesz és egy ápolóotthon, valamint egy idősek otthona alakul meg falai között.

Szeretnénk, ha mindkét új épület betöltené a pünkösdi igében olvasott küldetést: „tanúságot tesztek majd rólam” a nevelés-oktatás, illetve szakápolás területén egyaránt a felülről kapott Lélek erejével!

Így adhatunk hálát az idei ünnepen tanügyi és szociális intézményrendszerünk megerősödéséért! Ünnepeljenek velünk!

Tóth Anna lelkipásztor, a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Idősgondozó Ágazatának igazgatója