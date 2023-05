Berg Judit: Hiszti manó

Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta: nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is: – Nem akarok enni. Hintázni akarok.

Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját:

– Nem kell a piros szoknya, kéket akarok! Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszínt akarok!

A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. (...)

– Nem működnek a lábacskáim. Nem tudok hazamenni.

Szegény anyu cipelhette őt hazáig.

Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett:

– Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit!

Ekkor a háta mögül nevetést hallott.

– Hahaha, hihihi.

– Ki nevet? – fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit.

Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát:

– Hihihi, hahaha, ne edd meg a reggelit! – Zsófi megint hátranézett:

– Ki beszél itt?

A vékony hangocska azt mondta:

– Hát én. Itt ülök a szekrény tetején.

Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Selyembugyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát.

– Ki vagy te? – csodálkozott Zsófi.

– Én vagyok Hiszti manó. Minden hisztis gyerek a barátom.

Zsófinak nem tetszett Hiszti manó, és az sem tetszett, hogy a manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kiflijét.

– Dobd le a földre! – súgta Hiszti manó.

– Nem dobom! – mondta Zsófi.

– Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre! – javasolta Hiszti manó.

– Hagyjál békén! – szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját.

Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett:

– Nem akarom felvenni a szandálomat! Gumicsizmát akarok!

– De Zsófikám, meleg van kint – mondta a mamája.

– Nem kell a szandál – visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti manó nevetését. Apu kabátzsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak:

– Jól csinálod, kis barátom! Ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!

– Nem vagyok a barátod – mondta Zsófi. – Menj innen.

– Hihihi, nekem minden hisztis gyerek a barátom – nevetett Hiszti manó.

Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált:

– Ezt most felveszem.

A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a fa ágán meglátta Hiszti manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen.

Zsófi felállt a földről, és megfogta anya kezét.

– Ma működnek a lábacskáim. Én is tudok gyalogolni.

(…) Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.

– Ebből elég volt! – toppantott mérgesen Hiszti manó. – Ne rakj rendet! Azt akarom, hogy hisztizz! (...)

– Hahaha – nevetett Zsófi. – Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!

Erre aztán Hiszti manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett:

– Milyen hisztis ez a Hiszti manó. Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani.

És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön Hiszti manó, és újra kinevesse őt.

(Forrás – Berg Judit: Hisztimesék. Ecovit kiadó, 2011.)

A SepsiBookon május 27-én, szombaton 11 és 15 órától találkozhattok a szerzővel.