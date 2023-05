A sztrájkot folytatják, a kormányváltást elnapolhatják

Megalázó az ajánlat

A Nicolae Ciucă miniszterelnök vezette leköszönő kormány év végéig két részletben folyósítandó, 2500 lejes különjuttatást ígért a hétfő óta sztrájkoló pedagógusoknak – közölte tegnap Dan Cărbunaru kormányszóvivő. Az iskolai kisegítő személyzetnek 1000 lejes prémiumot irányoztak elő, amelyet – a pedagógusokhoz hasonlóan – két részletben, júniusban és októberben folyósítanak majd az év elején bevezetett energiakártyákhoz hasonló utalványok formájában. Cărbunaru szerint a kormány az iskolai kisegítő személyzet fizetését is a hatályos bértábla legfelső fokára emeli, és ezáltal a romániai oktatási rendszerben dolgozó 300 ezer alkalmazott mindegyike a hatályos bértábla által megengedett legmagasabb bérezési szintre kerül. Hozzátette: erről pénteken sürgősségi rendeletet hoz a leköszönő kabinet, a szakszervezetek által követelt, az országos átlagbér szintjéről induló új pedagógusi bértáblát pedig a közalkalmazotti bértörvény fogja tartalmazni, amelynek elfogadását az új kormány programjába iktatják. Megjegyezte: a kormányprogramról a parlamentnek is szavaznia kell, elfogadása emeli „törvényerőre” a pedagógusoknak tett béremelési ígéretet.

A bejelentéssel egy időben mintegy tizenötezer pedagógus tüntetett a kormány székháza előtt, de vidéken is sokan vonultak a prefektúrák elé; Marcel Ciolacu PSD-elnököt Buzăuban, Nicolae Ciucă kormányfőt Kolozsváron (ahol a metróépítési szerződés aláírásán vett részt) fütyülték ki. A szakszervezeti vezetők sértőnek nevezték a kormány ajánlatát, és közölték: a sztrájk folytatódik. „A tanárok nem juttatásokért, hanem társadalmi megbecsülésért és munkájuk jelentőségével arányos, méltó bérekért tüntetnek. Ezek az utalványok nem számítanak bele a nyugdíjalapjukba” – mondta Simion Hăncescu, az egyik szakszervezeti vezető. Marius Nistor, a pedagógusok érdekképviseletének egy másik vezetője szerint az új közalkalmazotti bértörvényről július 15-én kezdődik csak a közvita, és a kormány semmilyen kötelezettséget nem vállalt arra, hogy abban teljesíteni fogják a tanárok követeléseit.



Késhet a kormányváltás

A kormányváltási eljárásnak pénteken (május 26-án) kellene elkezdődnie, de csak akkor, ha az oktatási sztrájk befejeződik – jelentette ki Klaus Iohannis államfő, aki szerint egy néhány napos eltolódás lényegtelen, a fontos az, hogy stabil kormányzása legyen az országnak. Az elhangzottakra reagálva a Kolozsváron tartózkodó Nicolae Ciucă kormányfő a pedagógusok megértését és a sztrájk beszüntetését kérte; ugyanakkor megígérte, hogy a Világbank képviselőivel július 15-éig kidolgozzák az új bértörvényt. Azt is mondta, hogy visszatér Bukarestbe, egyeztet a koalíciós partnerekkel és közösen döntenek. Ciucă szerdán (május 24-én) jelentette be, hogy pénteken (május 26-án) lemond, és ezzel elkezdődhet Marcel Ciolacu kormányának megalakítása; kedden még az államelnök is ezt sürgette, csak Marcel Ciolacu vélte úgy, hogy előbb a sztrájkot kellene megszüntetni.



Iohannis is elégedetlen

Elégedetlenségét fejezte ki Klaus Iohannis államfő, amiért a sztrájkoló pedagógusok nem is említették, hogy a parlament elfogadta az oktatási törvényeket „úgy, ahogy kell”; szerinte észre kellett volna venni, hogy igenis történtek lépések az oktatás helyzetének javítására. Iohannis Nagyszebenben és a szomszédos Keresztényszigeten is járt tegnap a romániai látogatásra érkezett Frank-Walter Steinme­ier német államfővel. Nagyszebenben a román államfő felesége – aki líceumi angoltanárnő, de nem vesz részt a sztrájkban – várta őket néhány diákjával, akiknek Iohannis azt mondta, hogy a sztrájknak is vannak jó oldalai; Keresztényszigeten kisebb gyermekek egy csoportja a csodálatos világról énekelt a két államfőnek. A jelen levő újságíróknak Iohannis kifejtette: ha körülnéz, egy tanult Romániát lát, de van még tennivaló, mert nagyon fontos, hogy a gyermekek ne csak a múltat és a jelen szükségleteit lássák, hanem a jövő lehetőségeit is. Azt üzente a szülőknek és a gyermekeknek, hogy legyenek bizalommal, mert a dolgok megoldódnak, és kijelentette: nagyon elégedett azzal, ahogy a parlament megértette és elfogadta az oktatási törvényeket. Megismételte, hogy a pedagógusok követeléseit megalapozottaknak tartja, de úgy véli, hogy nem lehet egyik napról a másikra kijavítani a dolgokat. A kormány megígért néhány gyorsan teljesíthető dolgot, de a szakszervezetek mindig nagyon sok pénzt kérnek, amit nem lehet azonnal megoldani, ő azonban bízik abban, hogy a nem túl távoli jövőben ez sikerülni fog.