Irány a karrier!

Tulajdonképpen minden kicsengetés rendhagyó. Legalábbis a kicsengetett fiataloknak. Akik évről évre visszajárnak egy-egy tanintézet legszebb ünnepségére, szinte betéve tudják, hogyan is zajlik a kivonulás, hol állnak, ülnek az ünnepeltek, még azt is tudják, az udvar melyik sarkában jó állni, elhelyezkedni, hol hallatszik tisztán, teljesen kifogástalanul működő erősítés amúgy sincs, mint ahogy a zümmögő, pusmogó, hol csendesebben, hol hangosabban beszélgető régi ismerősök sem hiányoznak. Volt alkalmam olyanokkal is találkozni, akik éppen a végére szoktak odaérni, mert úgysem történik semmi újdonság, s a lényeg a virág átnyújtása.