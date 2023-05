Vizes munkálatok Kézdivásárhelyen

A vízszolgáltató közleménye szerint az üzemzavarok nem a fővezetéken, hanem a leágazásokon következnek be. Korábban a Mihai Eminescu utca számított az egyik forró pontnak, ott viszont teljes egészében kicserélték a vezetéket, azóta a Gyár negyedben a csőtörés nagyon ritka.

„A legrosszabb vezetékeket kicseréltük, azokat, amelyek a problémák jelentős részét okozták. Ez azt jelenti, hogy ha a mellékvezetékeken van baj, akkor nem kell nagyon nagy részt víz nélkül hagyni, az év első öt hónapjában, összevetve a pár évvel ezelőttivel, azt kell mondanom, hogy nyugodtabb volt a helyzet” – közölte Pap Lajos, a Közüzemek kézdivásárhelyi megbízottja.

A szolgáltató a Gyárak utcájában, a Gábor Áron Szakképző Líceum mellett, az új bölcsőde építésénél megoldotta a vezeték áthelyezését, nemsokára következik 30 méter vezeték cseréje az egykori keményítőgyárnál.

Az Ady Endre utcában jól haladtak a munkálatok, kész az új vízvezeték, itt át kell majd erre térni, és hátravan a fogyasztók csatlakoztatása is, ez június vége felé várható. Tervezési szakaszba ért az 1918. december 1. utcai vezetékcsere, a vezetékek fölötti járdát pedig a városháza fel is akarja újítani. A Luther Márton és a Kert utca tervei is elkészülnek lassan, a két városrészen a víz- és szenny­vízcsatornán dolgoznak majd. Ez utóbbi utca komolyabb kihívást jelent, ugyanis tele van vezetékkel, amelyek mind használatban vannak, beleértve a gázvezetéket, a szenny­víz- és vízvezetéket is, itt a kivitelezés ez év júliusában fog elkezdődni.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezetője szerint a napi meghibásodások korát szerencsére lezárták a céhes városban, a katasztrofális állapotú vezetékeket kicserélték, most az a feladatuk, hogy a meghibásodások számát tovább csökkentsék, hiszen minden egyes kizárásnál felkavarodik a tömbházak belső vezetékei­ben lerakódott salak, ami kellemetlenséget okoz. „Ez egy folyamat, amit látunk, hogy hoz eredményeket, és bízunk benne, hogy a következőkben is számíthatunk a polgármesteri hivatal támogatására, hiszen mindannyian feladatunknak tekintjük, hogy a város lakóinak minőségi szolgáltatásokat tudjunk biztosítani” – mondotta az igazgató. (bartos)