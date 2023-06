Kézdivásárhelyen szerdán megnyitották Románia első cicamenhelyét, amely a kutyamenhely szomszédságában kapott helyet. A komplexum nem csak e tekintetben újult meg: a különböző állatok is új, tágasabb helyen tekinthetők és simogathatók meg.

A megnyitóra a háromnaposra kerekedett Gyerkőcfesztivál keretében került sor, reggel kilenckor szűk körben, a meghívottak számára, majd azt követően az ingyenes buszjáratok által szállított publikum is részt vehetett a számos kísérőrendezvényen.

A megnyitón a Petőfi Sándor Általános Iskola növendékei gyermekdalokat énekeltek, majd Bakk Vitális Kinga Mária, a New Fashion nyugalmazott igazgatója, a Benji Állatvédő Egyesület egyik főmecénása vázolta, miként gazdagodott a Lénárd-Benji nevet viselő macskaotthonnal a város. „2015-ben találkoztunk szinte ugyanebben a felállásban a kutyamenhely megnyitó ünnepségén. Ma ismét történelmet írunk a cicamenhely megnyitásával. 2020 őszén dr. Erdélyi Csaba és neje, Enikő összehoztak Lénárd Jánosné Csizmadia Magdolnával, akinek a férje gelencei születésű, s aki nagy állatbarát, imádja Minky nevű cicáját, hogy megbízható partnert keressek egy cicamenhely létrehozásához. Budapesten állapodtak meg, a Lénárd névnek és a szülőföldjére mindig is visszavágyódó imádott férjének szeretett volna méltó emléket állítani ezzel a kezdeményezéssel. Így kezdtünk bele hosszú levelezésekbe, beszélgetésekbe, amelyeknek aztán a megálmodója és kivitelezője Forró Béla, a kutyamenhely vezetője lett” – mondotta.

A menhely főtámogatója egészen 2012-ig ment vissza a múltba, amikor 12 kézdivásárhelyi állatbarát megalapította a Benji Állatvédő Egyesületet Kovács Etele elnökletével és Forró Béla szakirányításával. „Célja a kóbor kutyák helyzetének humánus rendezése volt, átmeneti otthont biztosítani a gazdátlan ebeknek” – elevenítette fel a szentkatolnai úton lévő, manapság már a gyerekek számára is élményt nyújtó telep történetét. A létesítmény ugyanis egyféle élményparkként is működik: számos háziállatot, ugyanakkor egy véletlen folytán két barátságos dámszarvast, Lizzyt és Bambit is meg lehet ott tekinteni és simogatni.

A menhelyet támogató városháza részéről Szilveszter Szabolcs alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz. „Amikor megkeresett Forró Béla, hogy cicamenhelyet szeretnének létesíteni, pozitívan álltunk hozzá, de két évbe telt, míg a bürokráciát le tudtuk küzdeni. Ennek egyik oka, hogy az országban nincs cicamenhely, nincs törvényes háttere sem, ugyanis a jogszabályok csak kutyamenhelyekre vonatkoznak. Erdély- és Románia-szinten is egyedi ez a komplexum, Kézdivásárhely ilyen szempontból is előrelépett” – mondotta.

Forró Béla kifejtette: nagyon nehéz volt az akadályokat leküzdeni, de sok segítséget kaptak. „Tudni kell, hogy a kutyapopuláció felszámolásának van egy visszaütője, ez a cicák elszaporodását jelenti. Miközben ez a kis állat fizikailag nem okoz kárt emberben, kétszer annyi kórokozót hordoz, mint egy kóbor kutya. A macska nagyon fontos, mivel fékezi a rágcsálók szaporodását, de a vákuumjelenség miatt problémát okozhatnak a betegségek terjesztése miatt” – magyarázta a szakember.

Elmondta: a gazdátlan cicákat befogják, féregtelenítik, majd megpróbálják azokat örökbe adni. „Nem szabad a macskapopulációt felszámolni, sőt, tilos is” – szögezte le. Azt tervezik, hogy a városháza segítségével etetőket engedélyeztetnek, amikhez csak a cicák férnek hozzá, ennek érdekében támogatók jelentkezésére számítanak.

A menhely első épületében megvizsgálják a bekerült állatokat, van lehetőség izolációra, a második épületben téli szállást alakítottak ki a kis és nagy cicák számára, amely rendelkezik tavaszi kifutóval is. „Költségeinket csökkenti, hogy az elektromos áramot napenergiából nyerjük, rendelkezünk saját víz- és csatornarendszerrel is” – magyarázta a részleteket.

1800 kutyát adtak örökbe

Amint a megnyitón elhangzott, a kutyamenhely fennállása óta 1800 ebet sikerült örökbe adni. A rendezvény köszönőoklevelek átadásával és a létesítmény táblájának leleplezésével ért véget, majd számos gyerekcsoport tekinthette meg a helyet.

A szervezők játékokkal és kézműves-foglalkozás biztosításával tették kerekké a napot, lehetőség volt pillanatfotók készítésére, a gyerekek azonnal kézbe kaphatták a helyben kattintott fényképeket. A szeretetvendégséget a Kézdivásárhelyi Nők Egyesületének a tagjai biztosították.