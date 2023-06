A szaktudás fontosságáról Kézdivásárhelyen

A rendezvény elején Böjte Csaba ferences testvér, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke celebrált szentmisét, prédikációját arra építve, hogy mennyire fontos manapság a megfelelően képzett szakember. Nem véletlen: az alapítvány a veszprémi SÉF-iskolával és más partnerekkel közösen a kantai Szentháromság-templom szomszédságában lévő minorita rendházban ősszel turisztikai szakképzést indít.

A szentmise végén Csák János miniszter szólt a végzősökhöz és az esemény többi résztvevőjéhez, hangsúlyozva: örömmel vette tudomásul, hogy a céhes város ily téren is gazdagodik és újabb lehetőségeket nyújt, ugyanakkor gratulált a rendház példás felújításához, amely magyar kormánypénz segítségével nyerte vissza régi pompáját. „A restaurált rendház méltó a Szent Ferenc Alapítványhoz, mely 18. életévük betöltése után sem engedi el neveltjeinek kezét, hanem szellemi, lelki és ha kell, anyagi segítséget biztosít” – mondotta a politikus. Hozzáfűzte: folyamatosan változik a világ, ennek betudhatóan a szakmák is, ezért rendkívül fontos munka fog kezdődni ősszel Kézdivásárhelyen, ebben a céhes város követi az anyaországot, ahol ez a rendszer már kipróbáltan jól működik. Köszönetet mondott, hogy Kárpátalja után a Székelyföldre is elhozták azt a tudást, melyet helyben lehet majd kamatoztatni. Végezetül arra kérte a székelyföldi vállalkozókat, hogy fogadják be majd a gyakorlatozókat, hogy szakmát tanulhassanak. „Minden segítséget meg fogunk adni ehhez. Egy feltétel van: legyenek hallgatók!” – jelentette ki a miniszter.

A Csák János miniszter után beszédet mondó Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke felelevenítette, miként sikerült az utókor számára megmenteni a nagyon lepusztult rendházat, kiemelve: ebben a legfontosabb az volt, hogy mindenki összefogott, ami nélkül nem lehetett volna ezt megoldani. „Köszönetemet fejezem ki a magyar kormánynak, hogy nemcsak adminisztratív és anyagi eszközökkel, hanem személyes jelenlétükkel is támogatják a háromszéki magyarság ügyeit” – mondotta a megyei önkormányzat vezetője.

Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke a duális szakképzés kezdeteiről beszélt. Azt, hogy ez a munka itt elkezdődjék, Böjte atya tette lehetővé, a magyar kormány pedig támogatta a kezdeményezést. Mint mondotta, meghatározó a gyökerekhez való ragaszkodás, a helyben maradás is. „Rendkívül fontos, hogy helyben találjuk meg a tanulni vágyókat, és adjunk nekik segítséget ahhoz, hogy olyan szakmában legyenek jártasak, amellyel helyben találnak munkahelyet. Ehhez keressük azokat a vállalkozókat is, akik a duális képzésben részt vesznek, hiszen a szakképzés változása azt is magával hozta, hogy most már a duális partnerekkel, vállalkozókkal próbáljuk megoldani azt, hogy valóban megtanulják ezek a tanulók a szakma minden csínját-bínját, és mesterei legyenek a szakmájuknak akkor, amikor már megkapják a bizonyítványt, hogy a jövőjük biztosított legyen.” „Megnéztük, melyek azok az intézményeink, amelyek ebben a folyamatban úgy tudnak részt venni, hogy ez valóban egy segítő-támogató munka legyen” – mondotta. Jelenleg zajlik az igényfelmérés, turizmus-vendéglátás szakokra gondolnak, míg az építőipari képzés egy magasabb szinten folytatódna.

A rendezvény végén 19 végzős kapott oklevelet, majd a jelenlévők megtekintették a minorita rendházat is.