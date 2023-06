Előző írásunk

Ki hinné, hogy Maksa a háromszéki székely népgyűlések székhelye volt, Eresztevény Gábor Áron halálának és nyughelyének kapcsán egyik legfontosabb emlékhelyünk, a kuruc világ eseményei pedig Sepsibesenyőn és annak határában úgy zajlottak le, hogy a háromszéki kurucok találkozási helyét, az egykori Losonczi félúti kocsma elhelyezkedését aligha tudnánk bár egy emlékjel állítása kedvéért beazonosítani. Itt, mifelénk a legfontosabb létesítmények múltját is elfedi a mindent eltakaró feledékenység. Merthogy már a Losoncz nevű besenyői mezőrész nevét is kezdik elfelejteni, holott a Losonczi család a XVII. században Háromszéken élt, kúriája is volt, ám az utódok ma valahol külföldön keresik a boldogulást. Pedig tájainkon nem nagyon büszkélkedhetünk a kuruc világ emlékeinek bőségével. A maksai Kupakőről, a besenyői Csulak Marci kuruc történetéről többször írtunk, hogy az eresztevényi emlékharangról ne is szóljunk.