Új munkapontot nyitott a kézdivásárhelyi udvarterek közművesítését végző brassói vállalkozás: a Márton Áron térrel szemben lévő udvarterekben dolgoznak. Mint ígérik, ez a munka másfél hónap múlva véget is ér.

A szűk terület miatt nagyon lassan halad a kézdivásárhelyi udvarterek közművesítése, a munkások csak kisebb erőgépeket tudnak használni, az ásás nagy része kézi erővel történik. A brassói cég – amely a harmadik kiírás után jelentkezett, hogy elvállalná a munkát – most a Vigadó Művelődési Háztól a Kanta irányában található udvarterekben dolgozik, képviselőjük azt ígérte Bokor Tibor polgármesternek, hogy ha minden jól megy, másfél hónap múlva végeznek a csatornahálózat kiépítésével. „Emellett megkezdődik az udvarterek kockakővel való burkolása is, három van tervbe véve, az első a 12-es számot viselő, utána jön a 13-as. A Bogdán-féle fotómúzeumot befogadó udvartér is elsőbbséget élvez” – tudtuk meg Bokor Tibortól.

A munkálat – eredeti értékén – mintegy egymillió euróba kerül, a közművesítés 2020 augusztusától zajlik, elsőként a 23-as és a 39-es udvartérben kezdték meg a hálózatok kiépítését. A nagyszabású munkálat 38 udvarteret érint, ezek a következők: 39–45, 6–23, 30–32, 35, 66, 67 és 69. Ezeken kívül a Domb és a Szacsvay János utcát is felújítják. Az említett helyeken a víz- és szennyvízhálózat, illetve az esővízcsatornák cseréjére kerül sor, ahol nincs, ezeket kiépítik, így hozzávetőleg 4700 méter új vezetéket fektetnek le. Emellett a céhes város jellegzetességének számító kisebb utcákban új közvilágítást is felszerelnek.