A mesterséges intelligencia (MI) egy (számító)gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligencia. Az MI lepipálja az átlagember tudását. Olyan intelligens, hogy még hazudni is tud, ha valamilyen feltett kérdésre nem tudja a választ vagy nem érti azt meg. (Biztosan az emberi viselkedést, a hazudozást és mellébeszélést is beleprogramozták.)

Elismerem, hogy a nap mint nap megjelenő okos, intelligens eszközökhöz képest nagyon buta vagyok. Mert a telefonom is olyan nagyokos és annyi mindent tud, hogy néha félek is hozzányúlni, nehogy tévedésből rossz helyre tegyem az ujjam, és azért bosszúból például megharapjon. Ha még sokáig fejlesztik a telefonokat, és veszek egy újat, a végén oda jutok, hogy a telefonáláson kívül mindent el tudok vele művelni. Máris fényképez, fizet helyettem (a végén leemeli a pénzt a számlámról), üzeneteket hoz, ha nem is kérem, irányít a forgalomban, és szól, ha rossz idő vagy medve közeledik, küldi a híreket és álhíreket napestig stb., stb., stb.

A televízióm is állítólag okos, de ezt nem nagyon hiszem, mert ha az lenne, nem mutatna annyi baromságot napestig, mint most. Aztán, ha valami érdekel és azt nézem, reklámokat kezd küldeni, olyankor rögtön más csatornára váltok, de olyan eszes, hogy akkor a többi adón is reklámokat hoz szem(em)be.

Az autóm is ilyen. Annyi mindent tud, hogy én feleannyit se. Fel sem tudom sorolni, hogy miket, mert nem tudom, mit tud. Ha még sokáig modernizálják, a végén az autók önvezetővé válnak. Máris azon töprengek, hogy akkor majd elöl fogok-e utazni a sofőrülésen, vagy az anyósülésen, esetleg a hátsón keresztbe fekve alszom?

És aztán itt sorakoznak az emberi munkát helyettesítő intelligens robotok. Attól tartok, hogy egy ilyen okos konyhatündér tudományosan kezd főzni. Szerencsére még nem jutottunk el oda, hogy megkóstolja és elemezze a főztjét, és aszerint adagolja belé a NaCl-ot, ami ugyebár közönséges konyhasó, és állítólag igen ártalmas, ezért okos lévén, az MI egyáltalán nem tesz majd az ételekbe sót. Ettől függetlenül feltalálhatnának valami olyan automata fakanalat is, amelyik a gazdasszony helyett kavarja a rántást, vagy megveri a férjet, ha este ittasan jön haza a kocsmából.

Az élet minden területén használják az MI-t. Nemsokára már idegen nyelvet sem kell tanulnia senkinek, mert olyan programokat készítenek, amelyek az írott és a beszélt szöveget más nyelvre tudják lefordítani.

A gyereknevelésben is nagy szerepük lehet majd az intelligens robotoknak. Romániában be kell majd programozni a gyermekek veréssel történő oktatását is, mert annak nálunk nagy hagyománya van, és sokan használják az ütlegelést a nevelés egyik formájaként.

Már arra is képes a mesterséges intelligencia, hogy műalkotásokat hozzon létre. Emiatt sokan aggódhatnak, mert megtörténhet, hogy a végén a „művei” jobbak lesznek, mint számos mai modern művész alkotása. Aztán írni is tud, amiért a modern költők, írók búsulhatnak.

De egy sereg szakmában is nagy szerepe van a MI-nek. Például az orvostudományban. Mindenféle érzékelőket ráraknak az emberre, amelyek állandón figyelik az illető állapotát, és a végén még oda is eljuthatunk, hogy akiknél fennáll a hirtelen halál veszélye, azokba beültetnek egy újraindító kurblit.

Sokan félnek a mesterséges intelligencia veszélyeitől, mert azt kihasználva adatokat, pénzt is lehet lopni és hamis információkat lehet terjeszteni. Már az egyes emberek hangját is képes utánozni. Egy rosszindulatú számítógépes program számítógépes vírusokat terjeszthet, amelyek megtámadhatják még egy ország infrastruktúráját is. (Például az energiaellátását.)

A robotok nem fáradnak, nem éhesek, nem sztrájkolnak, nem kérnek nagyobb fizetést. Ők beérik egy kevés árammal és egy kis odafigyeléssel, karbantartással. De vannak, akik attól tartanak, hogy ezek elkezdenek önállóan gondolkodni, és akkor az történhet, amit már láttunk tudományos-fantasztikus filmekben, hogy átveszik az uralmat az emberiség felett. (Én néha úgy érzem, mintha felettem már átvették volna.)

A végén a mesterséges intelligencia a robotok közreműködésével minden gondunkat megoldja. Helyettünk felkelnek, akkor is, ha álmosak vagyunk, és senkinek sem kell fizikai munkát végeznie, mert ők fognak dolgozni, és így pénzt is kereshetnek nekünk. Mi majd élünk, mint Marci Hevesen. Csak azokat a munkamániásokat sajnálom, akik munkanélküliek lesznek.

