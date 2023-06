Hátrányos helyzetűeknek kínáltak munkahelyeket

A Diakónia Keresztyén Alapítványhoz tartozó Írisz Házban öt éve működő Ergon munkaközvetítő iroda és a megyei munkaerőügynökség közös szervezésében rendezett speciális állásbörzére a meghívott nyolcvan cég közül tíz küldte el képviseletét, akik összesen negyvenkilenc megjelenő személynek kínáltak munkahelyet különböző szakmákban. A munkaadók árucsomagoló munkásokat, textilipari szakembereket, utcatakarításra alkalmas munkásokat, árumozgatókat, építkezésben dolgozó szakképzetleneket kerestek. A megjelenő munkakeresőknek a vállalkozók képviselői elmondták, mi az elvárásuk adott munkakörben és mindannyian hangsúlyozták, azokat alkalmaznák szívesen, akik komolyan gondolják, nem ijednek meg az első nehézségektől és hosszabb távon szeretnék megtartani munkahelyüket. Utóbbit azért hangsúlyozták, mert gyakran tapasztalják, hogy a dolgozó sokat hiányzik indokolatlanul, nem veszi komolyan a munkát, vagy miután betanítják az újoncot, hamarosan elhagyja a céget.

Lapunk érdeklődésére Makkai Péter, a szociális és munkaügyi minisztérium nemrég leköszönt államtitkára – aki a speciális állásbörzén kitartásra ösztönözte az álláskeresőket – azt mondta, a szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők és a romák többnyire nehezen tudnak elhelyezkedni, de még nehezebb őket megtartani a munkában, ezért nem elegendő munkahelyet kínálni számukra, fontos az utánkövetés is, foglalkozni az egyénnel, hogy meg tudja tartani állását, boldoguljon a saját lábán, ne szoruljon segélyre. Kérdésünkre, miszerint a sérült kategóriák peremre szorulása az ő hibájukból vagy a munkaadókéból történik-e, Makkai azt mondta, erre nincs recept, mert ez nagyon összetett kérdés. Szerinte elsősorban az érintett hatóságoknak, állami intézményeknek kellene összehangolniuk ilyen irányú tevékenységeiket, és ezek alapján kellene megszervezniük vonatkozó programjaikat az e téren munkálkodó civil szervezeteknek, helyi önkormányzatoknak, közösségeknek is, mert ezek nélkül egyetlen jó törvény, országos rendelkezés sem éri el közvetlen hatását a kedvezményezettek körében. Létezik országos roma stratégia és fogyatékkal élő személyekkel kapcsolatos program is, de ezek gyakorlatba ültetése az említett összehangolástól függ, valamint nagy mértékben a helyi közösségek érzékenységétől – mondotta. Makkai Péter szerint gyakran a megyei kifizetési ügynökségek akadályozzák, hogy a különböző pályázatok nyertesei megvalósítsák szociális programjaikat, pedig éppen ezeknek a hatóságoknak kellene segíteniük, hogy minél több szociális szolgáltatás működjön a térségükben.

A kormányváltás kapcsán az RMDSZ döntéséhez igazodva a leköszönő államtitkár úgy véli, azon a szemléleten is változtatni kell, hogy ki a munkaképes és ki nem, mert sokféle fogyaték létezik: míg egyik akadályozza az embert a munkavállalásban, egy másik képessége éppen segítheti a kreativitásban. Ezt Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-ügynökség igazgatója is megerősítette, és arra biztatta a különböző hátrányos helyzetből érkező munkakeresőket, ne adják fel, ha első alkalommal nem találnak munkát, bízzanak magukban és mondják el az állásajánlóknak, hogy mivel tudnának hozzájárulni vállalkozásuk működéséhez, talán annak fejlődéséhez is.

Munkaszerződések ugyan nem köttettek a speciális állásbörzén, de próbaidős felajánlásokra többen igent mondtak, az Ergon iroda és a romákat képviselő helyi Amenkha Egyesület pedig vállalta, hogy segít a jelentkezési iratok összeállításában és követi az egyéni sorsokat, hogy aki munkát vállal, meg is tarthassa azt.