A különleges nyugdíjak csapdája

De mikor és hogyan is alakult ki Romániában a speciális nyugdíjak rendszere? Kiknek köszönhető, hogy nincs igazságos, befizetéseken alapuló nyugdíjrendszere az országnak, hogy egyre szélesebb a különleges nyugdíjasok rétege, és ez mind többe kerül? Természetesen a politikumnak, a kormányzó és a parlamenti pártoknak. Mindeniknek, kivétel nélkül.

Az első ilyen törvényt 1997-ben a Victor Ciorbea-kormány kezdeményezésére fogadta el az akkori parlament. Ez a jogszabály a bírák, ügyészek számára biztosított jelentős szolgálati nyugdíjat, ily módon próbálták vonzóvá és főleg korrupciómentessé tenni az igazságszolgáltatást. Utóbb kiderült, nem nagy sikerrel, sokan „elcsábultak”, a hatalmas juttatások dacára is. Jelenleg is ők a legkiváltságosabbak, átlagosan 21 ezer lej a havi időskori juttatásuk, de közülük kerül ki a legmagasabb állami nyugdíjat felvevő is, aki 50 ezer lejt kap minden hónapban.

Néhány év múlva rájöttek, nem elég a csúcsot pénzzel tisztességes útra terelgetni, és 2004-ben a Năstase-kormány kezdeményezésére kiterjesztették a különleges nyugdíjat a bíróságok, törvényszékek, ügyészségek összes alkalmazottjára, és ugyanabban az évben jogosulttá váltak ilyen juttatásra az alkotmánybírák is. 2005-ben fogadtak el törvényt a parlamenti köztisztviselők szolgálati nyugdíjáról, két év múlva elnyerték a kiváltságot a pilóták, légi irányítók is, 2008-ban pedig a számvevőszékek munkatársai.

Pár év szünet következett az osztogatásban – bizonyára a Romániát is alaposan megroppantó 2008-as világválság okán –, majd 2015-ben új lendületet kapott, ekkor szavazták meg a diplomaták speciális nyugdíját és a Ponta-kormány kezdeményezésére ekkor nyerte el a kiváltságot a legszélesebb réteg: a védelmi és a belügyi tárca alkalmazottjai nemcsak szolgálati nyugdíjat kapnak, de lehetővé vált számukra, hogy már 45 éves koruk után élvezzék a jelentős juttatást. Nem akkorát, mint a bírák és ügyészek, az ő pluszuk „csak” átlag 4000 lej. És közben természetesen megszavazták a honatyák maguknak is a többletnyugdíjat, majd a polgármestereknek, megyeitanács-elnököknek is. Utóbb eltörölték volna, de nem lehetett, az alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek találta a szerzett jogok visszavonását.

Ilyen előzmények után tegnap a tisztelt ház ismét nekiveselkedett, hogy semmissé tegye tagjai különleges nyugdíját, sőt, a liberális pártvezér, Nicolae Ciucă azt is ígéri, lefaragnak nyári vakációjukból, de az uniós elvárások szerint megreformálják a speciális nyugdíjak rendszerét. A hétfői voksoláson elsöprő többség támogatta a javaslatot, nem csoda, hisz szinte biztos, az alkotmánybíróság ezúttal is visszadobja, főleg mert alig módosítottak a korában már elutasított változaton.

Így vált Románia a különleges nyugdíjak rendszerének foglyává, könnyű volt kiépíteni az áldatlan rendszert, annál nehezebb most szabadulni tőle. Minden párt hozzájárult, egy-egy réteg „lekenyerezésével” próbáltak szavazatot nyerni, most pedig keresnék a visszautat. Látszólag legalábbis, mert a sok pénzzel kényeztetett kiváltságosak jogait valójában nem fenyegeti veszély. Foggal és körömmel védi őket (és magát) az alkotmánybíróság. A politikusoknak csak el kell játszaniuk az igyekezetet, és moshatják kezüket: nem ők tehetnek arról, hogy nem sikerül és emiatt eurómilliárdokat veszít az ország.

Borítókép: Inquam Photos / Octav Ganea