Szivárványünnep a brassói zsinagógában

Ima, beszélgetés, ebéd és városnézés szerepelt a programban. Megtekintettük a zsinagóga egyik épületszárnyában létrehozott múzeumot is, amely második világháború előtti és utáni zsidó élettörténeteket mutatott be. Dokumentumok, fényképek, békeidőben lezajlott sportesemények, kiemelkedő személyiségek adtak ízelítőt erről a közösségről, és nyilván Hitler és a horogkereszt is helyet kapott mellettük. Tisztelettel nézegettem többek között Theodor Herzl (1860, Budapest – 1904, Bécs), Izrael megálmodója fényképét, valamint Anne Frank (1929, Frankfurt – 1945, Bergen-Belsen) fiatal lány képét, aki vallomásaiban többek között azt írta, hogy „halálom után is élni akarok”.

Az udvarban levő gyümölcsöskert sem szokványos: ide évente egyszer, a fák napján (Tu bisvát ünnepén, február 16-án) ültetnek egy új csemetét. Különösen megragadta figyelmemet egy fiatal meggyfa, amelyet 2018-ban egy sepsiszentgyörgyi testvérpár ültetett, Tabak Eszter és Dávid. Édesapjuk, Tabak Ervin Tamás vallásos ember, szüleitől kapta a hitet, a zsidó hit tiszteletét és megtartását, és ezt tovább adja gyermekeinek. Hadd legyen sok Tu bisvát, fák új éve.

Ez mások számára is megszívlelendő: hadd ültessenek fákat e Föld lakói, és ne vágják ki azokat! Hadd lengje be a szivárvány földünk minden pontját, legyen a béke üzenete e vén golyóbis minden lakójához.

Veres Ibolya, Uzon