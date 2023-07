Ahhoz azonban, hogy ez így legyen, és minden sepsiszentgyörgyi érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot találjon, tartalmasan tölthesse el szabadidejét, szükség van a városunkban tevékenykedő civil szervezetekre, egyesületekre, akik élettel, programokkal töltik ki a hétköznapokat – Sepsiszentgyörgy Önkormányzata éppen ezért kiemelten fontosnak tartja a közösségi kezdeményezések felkarolását, az egyházi, civil, sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek programjainak támogatását.

Év elején összesen 1 milliárd 450 ezer lej értékben hirdetett pályázatot kulturális, sport-, ifjúsági, valamint testi és lelki egészségmegőrző programok megvalósítására, amelyre a sepsiszentgyörgyi székhellyel rendelkező egyesületek, alapítványok pályázhattak. Egy egyesület legtöbb három pályázatot nyújthatott be, a nyertes projekteket 2023 év végéig kell megvalósítani. Már javában zajlanak a sokszínű tevékenységek, így Sepsiszentgyörgyön idén sem lehet unatkozni a közel 170 nyertes program mellett. A nyáron zajló eseményekből szemelgetünk most.

Kulturális pályázatok: közelebb hozni a kultúrát a közösséghez

Sepsiszentgyörgyön van igény a kultúrára, ezt pedig az idén több mint száz leadott kulturális pályázat is alátámasztja. A pozitív elbírálásban részesült programok keretében hagyományőrzés, népművészet, folklór, óvodai és iskolai napok, koncertek, konferenciák, képzések, kézműves-foglalkozások, természetvédelem, vetélkedők, előadások, szakmai műhelyek, versenyek kerülnek megszervezésre városszerte. Vannak évente visszaköszönő programok, melyeket hagyományteremtő szándékkal szerveznek meg, a helyi igényekre válaszolva.

A Református Vártemplom szervezésében az Öt nyáresti koncertsorozat egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyeket a meghirdetett kulturális pályázaton keresztül támogat az önkormányzat. A nyáresti koncertek rendezvénysorozat harmadik évadában például klasszikus zenével, keresztyén zenei koncerttel, és a korábbi sikerre való tekintettel Zorán-dalokkal vagy Máté Péter-esttel várják a közönséget a Református Vártemplom udvarán, ahol júniusban Dancs Annamari és a PetőFREE társulás is fellépett már.

Sportpályázatok: egészséges fiatalokat nevelni

Aktívak a sepsiszentgyörgyi sportegyesületek, amelyek sportfelszerelések vásárlása és számos közösségépítő rendezvény által járulnak hozzá a helyi sporttevékenységekhez: versenyek, kupamérkőzések, edzőtáborok, hazai és nemzetközi megmérettetéseken való részvételek és egyéb fejlesztő tevékenységek várják a hivatásos és az amatőr sportolókat egyaránt.

Június 17-én például a Huni Squash Sportklub szervezett nyári kupát, ahol 16 játékos mérte össze tudását, a Samurai OPS Sportklub június 23–25. között tartott nyári edzőtábort a tengerparton romániai és magyarországi mesterekkel és résztvevőkkel.

Ifjúsági pályázatok: támogatjuk a fiatalokat, támogatjuk a jövőt!

A sepsiszentgyörgyi ifjúsági szervezetek pályázatai nyomán cserkészprogramok, ifjúsági lovastáborok, iskolai csapatépítők, vándortáborok, Bike Picnic, Bringás Vándortábor, tanulmányi kirándulások valósulnak meg az év végéig. Július első napjaiban például idén immár másodszor szerveztek Tricikli Fesztivált Sepsiszentgyörgyön, a mozgó irodalmi fesztivál az egykori dohánygyár udvarát is belakta. Író-olvasó találkozók, beszélgetések, slam műhelyfoglalkozás, bábelőadás, jóga, borkóstoló, zene és tánc is szórakoztatta az érdeklődőket.

Mentálhigiénés pályázatok: ép testben ép lélek

A több éve aktív kulturális, sport- és ifjúsági pályázatok mellett idén másodszor a testi és lelki egészségmegőrző programok támogatására is hirdetett pályázati kiírást Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa. A nyertes pályázatok főbb témái között az egészséges életmód népszerűsítése, a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása, szakmai konferenciák, képzések, családtámogató programok, prevenciós programok szenvedélybetegségekkel élők és mozgássérülteket célzó programok szerepelnek.

Június végén például az önkormányzat támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy a Fitness Tribe Egyesület Sugás 24 endurance kerékpárversenyt szervezzen Sugásfürdőn, ahol a versenyzők összesen 284 alkalommal tekerték le a Csaba-forrás – Sugásfürdői Erzsébet Forrás – Csaba-forrás közötti távot. A megmérettetésre 21 csapat nevezett be, a Kovászna és Hargita megyei versenyzőkön kívül ploiești-i, kolozsvári, bákói, bukaresti és brassói kerékpárosok is képviseltették magukat.

Július 24–28. között Felszusszanás2 címmel hirdet nappali foglalkoztató tábort a Sepsi HISZ Egyesület, amely keretében sérült gyermekek és az őket nevelő szülők számára szerveznek játékos, zenés foglalkozásokat az egykori dohánygyár rendezvénytermében, ahová a belépés ingyenes.

Szárnyakat adni az ötleteknek!

Az önkormányzat pályázatainak célja, hogy a lakók még inkább otthonuknak érezzék Sepsiszentgyörgyöt, ahol minden korosztály teret, lehetőséget és támogatást kap arra, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. A városvezetés a helyi egyesületekkel karöltve építi a közösséget, hogy az örömmel lakja be a város minden terét, a dohánygyár udvarától elkezdve a sportpályákig, parkokig, hiszen ezek az alulról érkező kezdeményezések valós igények mentén fogalmazódnak meg. A közösségbe fektetni a legnagyobb kihívás és a legszebb munka egyben, amely hosszú távon mindig megtérül.

Az önkormányzat arra buzdítja az egyesületeket, hogy a jövőben is éljenek a pályázati lehetőségekkel, kövessék figyelemmel a www.sepsi.ro weboldalt, valamint az önkormányzat Facebook-oldalát, ahonnan időben értesülhetnek a jövő év elején meghirdetésre kerülő pályázati kiírásokról.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata)