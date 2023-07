A pályázatok kifizetésére 20,7 millió euró áll rendelkezésre az uniós Helyreállítási és Felzárkóztatási Alapból.

A pályázatnál alapfeltétel, hogy a trágya legkevesebb ezer számosállattól vagy egyéb mezőgazdasági komposztálható hulladékból származzon, a biogáztelep pedig elektromos vagy hőenergiát termeljen. A maximális igényelhető támogatás 3,7 millió euró.

Pályázhatnak a nagy állattartó telepek, a telepek partnerségei, a szövetkezetek, a telepek és a szövetkezetek, illetve a helyi tanácsok partnerségei. Magánszemélyek nem pályázhatnak. Partnerség esetén egy egyszerű megállapodást, partnerségi szerződést kell kötni, amelyben leszögezik a tagok jogait és kötelezettségeit. Egyéni pályázó (cég) esetén szükséges, hogy a beruházás megvalósításának végéig a cégbíróságon engedélyeztesse az energiatermelésre a 35-ös CAEN-kódot. Ha partnerség pályázik, akkor az említett tevékenységet a partnerséget vezető fél alapszabályzatába kell foglalni és a cégbíróságon engedélyeztetni.

A cégeknek néhány további feltételnek is meg kell felelniük: nem lehetnek csőd- vagy felszámolási eljárás alatt, nincs adósságuk az állam felé, legalább ezer számos­állatnak a trágyáját biztosítsák komposztálásra. Az említett mennyiség legalább 50 százalékának az állattartó telepről kell származnia. Ugyanígy partnerség esetén a partner állattartó telepeknek a feldolgozandó trágya legalább felét saját farmokról kell biztosítaniuk, a különbözet származhat más farmokról is.

A biogáztelepet egy állattartó területén kell megépíteni, amelynek tiszta a telekkönyve. Ugyanakkor a pályázónak önrészt is kell biztosítania, a támogatás intenzitása legtöbb 90 százalék lehet, amihez a pályázónak az összeg 10 százalékát kell hozzátennie.

A tervezett berendezés legkevesebb 300 kW-os és legtöbb 1 mega­wattos lehet, vagyis ennyi villamos vagy hőenergiát kell termelnie. A telepen előállított biogáz kizárólagosan csak villamos vagy hőenergia termelésére használható.

A rendelet szerint az első kiírást már ebben az évben meghirdetik, a támogatások kifizetése 2026. június 30-ig történhet meg.