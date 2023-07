Székely értékőrök dél-erdélyi kalandozásai

A Barótról, Bölönből, Csernátonból, Gyergyóalfaluból, Gyergyóditróról, Lemhény­ből, Kézdivásárhelyről, Zágonból és Udvarhelyről származó kis értékőrök Sepsiszentgyörgyről indultak július 4-én. Megtekintették a Fogarasi-medencében található kerci cisztercita apátságot, itt megismerkedtek a hiteles hely fogalmával, a rend működésével, valamint művészettörténeti ismeretekkel is gazdagodtak. Ezután Erdély ősi történelmi városa felé vették az irányt, körbejárták a gyulafehérvári vár falait, megtekintették az érseki székesegyházat, Márton Áron püspök egykori lakosztályát, és betekintést nyertek a katolikus teológia mindennapjaiba is.

A második nap is tartalmasan telt, hiszen elsőként Erdély leglátványosabb középkori várát – a vajdahunyadit – látogatták meg, majd a demsusi templom felé vették az irányt, amely a leghíresebb és leg­értékesebb a térségben, hiszen megépítéséhez római kori köveket, faragványokat is felhasználtak. A reggeltől estig tartó kalandozást az eső sem szakította meg, hisz az út egyik fontos megállóját képező őraljabodogfalvi református templom is felfedezésre várt.

A következő napon, már hazafelé jövet időt szakítottak Déva várának megtekintésére, ahol az emelkedőre való gyaloglással járó fáradtságért a lenyűgöző kilátás nyújtott kárpótlást. Később Románia első és Európa harmadik legértékesebb arborétumában, a piski dendrológiai parkban tanulhattak új és érdekes dolgokat, és meglátogatták az 1848–49-es szabadságharc jelentős emlékhelyét, a piski fogadót is. A késő estére hazatért csapat jelentős honismereti, helyismereti, helytörténeti és művészettörténeti ismeretekkel gazdagodott.

A program a magyar állam agrárminisztériuma és a Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg.

Ráduly Kinga sajtóreferens,

Kovászna Megyei Művelődési Központ