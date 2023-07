Halál a vízparton

Folyamatosan szedi áldozatait a nyári fürdőzés. Négy személy megfulladt, ötöt pedig eltűntnek nyilvánítottak hétfőn az ország területén – számolt be kedd reggel a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU). Mint később kiderült, két eltűntnek nyilvánított gyermeket holtan találtak meg az Oltban.

A katasztrófavédelmiek közleménye szerint Nagyváradon egy járókelő jelezte délután a hatóságoknak a 112-es segélyhívó számon, hogy látott egy férfit eltűnni a Sebes-Körös vizében az Őssi negyedben levő gát környékén. A fürdőzőt egy órával később találták meg a tűzoltók a folyóban, átadták a mentősöknek, akik azonban nem tudták újraéleszteni.

Temes megyében egy 22–23 éves fiatalember fulladt meg hétfőn a Bégában, és szintén holtan halásztak ki a Szeret-Bărăgan csatorna vízéből egy férfit a tűzoltók Vrancea megyében. Egy negyedik fürdőzőt – szintén férfit – már vasárnap este búvárok kerestek a Iaşi megyei Stejarii településhez közeli tóban, és a hajnali órákban találtak rá a holttestére.

Az IGSU közölte azt is, hogy az Olt megyei Giuvărăşti községben hétfő estétől kerestek a hatóságok két kiskorút az Oltban, akik fürödni indultak délután. Búvárok keresték azt a személyt is, aki a Bákó megyei Rekecsin községben zuhant vasárnap este a közeli tóhoz vezető csatornába. Ezek mellett Botoşani és Galac megyében is eltűntnek nyilvánítottak egy-egy személyt, akiket utoljára a Prut, illetve a Szeret vizében láttak fürödni.

Az Olt megyei Giuvă­răşti település térségében az Olt folyóba fulladt 12 és 13 éves gyermekek holttestét a búvárok kedd délután megtalálták. A két gyermeket hétfő délutántól kereste a katasztrófavédelem több egysége, munkájukat önkéntesek és búvárok segítették. Az Olt folyó egy olyan szakaszán veszett nyomuk, ahol gyakran fürdőznek a helybéliek. A ruháikat hétfőn megtalálták a parton, a holttestükre kedd délután leltek rá a búvárok, mintegy húsz méterre a parttól, egy olyan szakaszon, ahol szabálytalan a meder, hol 1–2 méter, hol 10–12 méter mély a víz. (Agerpres–i.)