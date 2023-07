Következő írásunk

Amikor a behantolás után a koszorúk és a virágcsokrok mind a sírra kerültek, az ének végén a lelkész a gyülekezet nevében meghívta a gyászoló hozzátartozókat és a rokonokat. A következő vasárnapi istentiszteleten emlékeznek meg az elhunytról Isten színe előtti imádságban. Jólesett a figyelmesség, mert így a római katolikus ismerősök nem szólhatnak egy szót sem: lám, nálunk is van az ő gyászmiséjükhöz hasonló. Én ugyan nem vágytam ilyen alkalomra, de azért mindannyian elhatároztuk, hogy ott leszünk. Némi biztatás, bátorítás még mindig jól jöhet. Úgy indítottam tehát a vasárnapi ebédet, hogy előre el- és összekészítettem a szükséges dolgokat. Ezt már máskor is (a nagy ünnepek alkalmával) hasonlóképpen csináltam. Igaz, míg a mama élt, ő is segített.