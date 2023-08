Aláírta tegnap Sepsiszentgyörgy önkormányzata a tervezési-kivitelezési szerződést azzal a nagyrészt helyi vállalkozásokból alakult társulással, mely az elkövetkező másfél évben kialakítja a volt dohánygyár egyik épületébe tervezett Kommunizmus Múzeumát. A beruházást javarészt uniós támogatásokból fedezi az önkormányzat. A több mint hetvenmillió lejbe kerülő létesítmény elsődleges célja, hogy főképp virtuális, interaktív eszközökkel mutassa be az áldatlan korszakot a fiatalabb generációknak, különös hangsúllyal a székelyföldi történésekre.

A szerződést a sajtó jelenlétében írta alá tegnap a majdani múzeum helyszínén Antal Árpád polgármester, Fekete Mihály, a Baumeister, Szőcs Gyula, a Conico Kft. vezetője, valamint Zsigmond Pál tervezőmérnök, a Planshow cég tulajdonosa. Utóbbi a terveket készíti, a megvalósíthatósági tanulmányt is ők állították össze.

Az aláírást megelőzően Antal Árpád felidézte, két évvel ezelőtt, 2021 májusában jelezték, hogy megvásárolják az egykori dohánygyár épületegyüttesét. Ez megtörtént, és az azóta eltelt időben sok rendezvénynek adott otthont, de ami legalább ennyire fontos, hogy közben forrásokat is szereztek. Megközelítőleg kétszer annyit sikerült uniós alapokból behozni, mint amennyiért a város megvásárolta az ingatlanegyüttest. A vételár valamivel több, mint ötmillió euró volt, és 11 millió euró körüli összeget sikerült pályázaton keresztül elnyerni az 1950-es években felhúzott, raktárként szolgáló ingatlan felújítására, átalakítására, ahol a kommunizmus múzeuma kap helyet.

Amint az korábban már elhangzott, az önkormányzat tervezés-kivitelezés csomagban írta ki a közbeszerzést, ami ebben az esetben azt is jelenti, hogy a felújított épület berendezését is megoldják a kivitelezők. Az első lépés a tervezés, ez a számítások szerint nagyjából fél évet ölel fel, majd következik a felújítás, átalakítás és berendezés. A beruházás a szerződés értelmében 30 hónap (fél év tervezés, 24 hónap kivitelezés) alatt valósul meg, ami azt jelenti, hogy 2025 végére be tudják fejezni az épület korszerűsítését. Az uniós forrásokat 2026. augusztus 31-ig kell felhasználni.

A tegnap aláírt szerződés értéke áfával valamivel több, mint 70 millió lej, ennek oroszlánrészét az Országos Helyreállítási Alapból biztosítja az önkormányzat, a finanszírozási szerződést tavaly júliusban írták alá. Érdeklődésünkre Antal Árpád elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmányban ennél jóval magasabb összeg szerepelt, ám a közbeszerzés során lecsökkent, és ezáltal jelentősen mérséklődött az önkormányzat önrésze.

Nem egyszerű tárlatot szeretnének

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint az is kiemelten fontos, hogy nem csak a kialakítás, de a múzeum tartalommal való feltöltése is helyi szakemberek segítségével történik, ahol kiemelt helyet kapnak a korszak székelyföldi történései. Szerencsés helyzet, hogy helyi történészek, szakértők dolgoznak majd ezen, hiszen ők ismerik azokat, akik megélték mindezt és még köztünk vannak, így interjúk, videofelvételek révén biztosítani tudják a múzeum interaktív jellegéhez elengedhetetlen tartalmat. Már sokan felkeresték az önkormányzatot, hogy régi tárgyakkal hozzájárulnának a múzeum anyagához, ezekre is szükség lesz, de nem ez a lényeg, hanem inkább a virtuális, interaktív tartalom, amihez sok hangfelvétel, videoanyag kell.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a kommunizmus sepsiszentgyörgyi múzeumában az egész korszakot szándékoznak bemutatni, jó és rossz oldalaival egyaránt, főleg azoknak a nemzedékeknek, amelyeknek nincs közvetlen tapasztalatuk arról az időről, csak hallomásból, szüleik, nagyszüleik elbeszéléseiből ismerik a sorban állást, a nélkülözéseket. A létesítmény három szintje vezeti végig a korszakon a látogatót, de az épület környéke is szerepet kap, egyebek mellett egy egykori őrtornyot is felállítanak, szemléltetve az internálótáborok hangulatát. A korszakismertetésen túl cél egy új kulturális és közösségi tér létrehozása Sepsiszentgyörgyön, amely több turistát és látogatót is vonzhat a városba.

Antal Árpád azt is elmondta, hogy nekiláttak a volt dohánygyár területén álló, a műemléknek számító épületek mellett úgymond parazitaként helyet foglaló ingatlanok lebontásának. A megmaradó épületek közül az egyiket a Hagyományok Házának adják át, ez az önkormányzattal közös programok helyszínéül szolgál majd. Összesen öt épület funkciója körvonalazódik, de ez egy hosszú folyamat, és akkor jelentik majd be, amikor konkrétumokkal is előállhatnak.