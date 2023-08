Napközben a tűző nap elől a madarak nagy része árnyékba húzódik. Leginkább hajnalban és késő délután aktívabbak, ekkor még madárdalt is lehet hallani. Igaz, hogy olyan madárkoncertre már nem számíthatunk ebben az időszakban, mint tavasszal, amikor zeng az erdő-mező a madárdaltól.

Pirkadatkor megszólal reszelő hangján a házi rozsdafarkú, később házi verebek csiripelnek, amihez csatlakoznak a balkáni gerlék búgó hangjukkal. A levegőben füsti és molnárfecskék cikáznak, csivitelő hangjukat varjúkárogás nyomja el.

A déli kánikulában a fecskék is elhúzódnak, a fecskefiókák derékig lógnak ki a fészekből egy kis hűsölés reményében. Van, hogy ilyenkor kipottyan egy-egy fióka. A gólyafészkekben a kifejlett fiókák fegyelmezetten várják a szülőket, hogy érkezzenek egy hideg zuhannyal. Ugyanis a gólyaszülők a táplálék mellett vizet is hoznak a fiókáknak, és a csőrükből kifolyó víz a hőségben nem csak szomjat oltó, hanem hűsítő zuhany is.

A seregélyeket mintha nem zavarná a hőség, nagy csapatokba verődve járják a mezőket. Ahol juhseregre vagy tehéncsordára akadnak, ott hosszasan elidőznek. Májusban feltűnnek a településeken is, felmérik, hol készül érni a cseresznye, a meggy, hol vannak a szőlőlugasok, majd gyümölcséréskor vámot szednek.

A seregély vonuló madár, ősszel későn indul neki a vándorútnak, tavasszal viszont az elsők között érkezik meg. Az első példányok akár már február végén feltűnhetnek. Sokan összetévesztik a fekete rigóval, de ha jobban szemügyre vesszük, igencsak látni a különbséget. A fekete rigó, mint a neve is adja, fekete tollazatú, fákon, bokrokban fészkelő madár, a seregély fekete tollazata fehér pettyekkel tarkított, odúban fészkel, de elfoglalja a kihelyezett mesterséges fészek­odút is. Tavasszal a nászidőszakban a hím seregély csőre sárga, míg a fekete rigóé narancssárga, ez lehet megtévesztő. Ami a tollazatuk színét illeti, hasonlóságot lehet vélni a tojó fekete rigó és a fiatal seregélyek közt, mivel mindkét faj barna színű. Viszont a seregélyek csapatokban járnak, a fekete rigó pedig párban vagy szűk családi körben, amikor a fiókák kirepülnek, hiszen még napokig táplálják azokat.

Harminc fok volt árnyékban, jó meleg, amikor a seregélyek megjelentek a kertben. Mezei verebeken kívül más madár nem is volt a környéken, mind elhúzódtak a hőség elől. A seregélyek sorban ültek a kerítésen, tollruhájuk elárulta, hogy a fiatalok is ott vannak a felnőtt példányok között. És meglepetésemre nem a roppanóra érett meggyre jöttek, hanem a veteményeskertben tanították fiókáikat a rovarfogás fortélyára. Késő délutánig tartózkodtak a veteményesben, de még véletlenül sem szálltak a meggyfára.

Kelemen László