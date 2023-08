Öt nap SIC Feszt Árkoson

Harmadik alkalommal ad otthont az árkosi Szentkereszty-kastély parkja és kertje a SIC Fesztnek, melyet a szervezők a háromszéki fiatalok első fesztiválélményének szánnak. Szerdától vasárnapig ismert előadók fellépéseivel, koncertekkel várják az érdeklődőket, a tematikus sátrak előadásain változatos témákat járnak körül a meghívottak, és nem marad el az igen népszerű családi nap sem, mely szombatra kínál tartalmas időtöltést gyermekeknek és szüleiknek. Idén folkudvar és táncház, kézműves hústermékek, borok, sajtok kóstolója is színesíti az ötnapos rendezvényt.

A kilencedik kiadásához érkezett SIC Feszt nyitónapján, szerdán sokan készültek Árkosra, kora este igencsak forgalmas volt a településre vezető út, számos autó araszolt a falu bejárata felé, ahol rendőrök várták az érkezőket, az autókat az út menti füves területen, a temető mögötti részen kellett hagyni. Nagyon sokan választották viszont a közszállítást, a fesztivál idején a Sepsi Value Centre megállójából 17 órától kezdődően óránként indulnak járatok Árkosra. A délutáni megnyitót követően az erdélyi ifjúságról, gazdasági kihívásokról és túlélési stratégiákról folyt beszélgetés a sátrakban, 19 órától pedig egymást váltották a fellépők a Sic Feszt színpadán. A tegnapi előadás középpontjában az itthon vállalkozást indító fiatalok álltak, ma pedig Tompa Krisztián motorversenyzővel lehet találkozni, szó lesz a digitalizált élet okozta magányról, és panelbeszélgetést is tartanak Az intelligens tanulás forradalma címmel. Szombaton a kis- és középvállalkozások kapcsán a pályázati erőforrások témáját járják körül, illetve a napenergia és az e-mobilitás kérdéskörét is érintik a tematikus beszélgetések keretében. A Folkudvarban gyermekeket és felnőtteket egyaránt táncházba várnak. A vasárnap délutáni beszélgetés meghívottja Zsidó Szabolcs dietetikus, aki a gyors fogyás mítoszairól és tévhitekről osztja meg gondolatait, a folkudvar kínálata pedig népzenei koncerttel és táncházzal zárul.

A SIC Feszt népszerű családi napja szombaton 10 órától rajtol, délutánig számos érdekes foglalkozást kínálva a gyermekeknek, akiknek ezúttal Apróciát kell meghódítaniuk. A kaland során mintegy negyven hagyományos, kézműves, ügyességi, készség- és képességfejlesztő foglalkozást lehet majd kipróbálni. 11 órától a legkisebbeket várja mondókázással Dombay Imola, a Halvirág Bábszínház idén a Kőleves című bábjátékát hozza el a rendezvényre, Szabó Enikő pedig élőszavas mesemondással várja a gyermekeket, családokat. A Mozsikácska együttes gyermekkoncertje 16 órakor kezdődik, egy órával később pedig a Folker együttes tart mesefoglalkozással egybekötött gyerekkoncertet.

Akárcsak a korábbi években, a SIC Feszt számos koncerttel várja a fiatalokat a napokban, kiemelt fellépőik ByeAlex és a Slepp, a BSW, T. Danny, a Honeybeast, a Pogány Induló, és a szervezők tájékoztatása szerint nagy élő koncerttel jelentkezik az idei fesztiválon Korda György és Balázs Klári.