Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a mikológia a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve. A rendezvényen előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket.

Az előadók közt volt például Budapestről dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus, Pál-Fám Ferenc egyetemi docens Kaposvárról, alulírott, a Bukaresti TE tanára és mások. Fő támogatóink voltak: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete, Gyergyócsomafalva Önkormányzata, de segített bennünket Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, a Conico, az Unilux, az ELCO, a COSYS, a H&I városunkból, a Corvin Kiadó Déváról, a Herasib Kft. Medgyesről, a Dália Kft és a Székely Nemzeti Múzeum. Segítségünkre volt a csomafalvi Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület is. Fő házigazdáink voltak: a Bege Resort és a Natura, valamint a Relax kulcsosház.

Augusztus 10-én Márton László Szilárd polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd Gyergyó népi gombászata címmel hangzott el előadás (alulírott részéről). Naponta volt legalább négy gombásztúra helybeliek kalauzolásával (a túravezetők dolgát Csíki Csaba hangolta össze), azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása. A napi előadások keretében Rimóczi Imre a különleges termőhelyet igénylő nagygombáinkról értekezett, Soós Barna a felismerendő gombákat mutatta be az érdeklődőknek s majdani versenyzőknek, Zsigmond Győző az LKG tavalyi rendezvényeiről beszélt, Pál-Fám Ferenc (neki volt záró, összegező előadása is), valamint Fedor Ilona a vidék gombáiról tartott előadást a frissen szedett példányokat felmutatva. A szedett gombákról naponta volt bemutató, de ismertettük gombanaptárunkat (Gerendi Enderle Anikó remek képeivel, többnyire vízfestmények) és szaklapunk, a Moeszia. Erdélyi Gombász új számát. A gombafelismerési verseny, a szabadtéri gombás játékok, a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el, amikor a vidék látványosságait tekinthették meg a táborozók. Külön színfoltként kisfilmeket néztünk meg Csomafalváról. Fekete Oszkárnak és a mindvégig kitűnően főző konyhabelieknek köszönhetően szarvasgombás ételeket is kóstolhattunk. A szervező egyesület átadta a Veress Magda-díjat, melyet post mortem egykori tevékeny gombásztársunk, a népművelő, tanár, rejtvénykészítő Forrai Tibor kapott meg.

Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban.

Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Pál-Fám Ferenc, Fedor Ilona stb.) történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk most is, mint szinte mindig, a marosvásárhelyi Téglás Zoltán volt, kinek életműdíjat adtunk, a képes fajlista készítője pedig Molnár Rudolf. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép- és idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 240-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban, és ezek nagy részét feliratozva ki is állították. Olyan fajt is találtunk, mellyel eddig még nem találkoztunk táboraink alkalmával, s olyat is, melynek előfordulásáról a Székelyföldön eddig nem tudtunk.

Eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Zsigmond Győző, az LKG elnöke