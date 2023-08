A céges ruha szerepe a csapatépítő tréningeken /X/

A jó idő beköszöntével a csapatépítő céges eseményeket is előszeretettel rendezik meg a vállalatok, vállalkozások. Ilyenkor bátran tervezhetik a szabadtéri programokat, még ha sok munkavállalót foglalkoztatnak, akkor sem fognak létszámkorlátokba ütközni.

Csapatépítő program céges ruhában

Sokat vitatott téma, hogy a céges csapatépítőn érdemes-e arra kérni az alkalmazottakat, hogy a céges ruhájukat vegyék fel erre az eseményre is. A cégek marketingesei bizonyára emellett szavaznak, viszont a munkavállalók nem biztos, hogy kellőképp kényelmesnek találják a céges ruhájukat erre a programra.

Köztes megoldás lehet, ha a csapatépítőre - a program jellegének megfelelő - céges ruhát készíttet a cég, aminek a költsége megtérül, hiszen később is fel lehet használni egyéb vállalati eseményeken.

A Cegesruha.hu szitanyomott termékei között találhatsz olyan ruhadarabokat, amelyek kényelmes viseletet és jó megjelenést biztosítanak, így az alkalmazottak a hétköznapok során is szívesen fogják hordani. Ezáltal amerre járnak, mintegy “ingyen” reklámot biztosítanak a cégnek, hiszen a szitanyomott céges logó, cégnév már messziről feltűnik mindenkinek.

A céges ruha a vállalat közös, látható jelképe

A csapatépítő tréning a modern vállalati kultúra szerves része, hiszen a dolgozók összetartásának elősegítése a siker egyik fontos feltétele. Ezeken az eseményeken, többnyire játékos feladatokkal vagy sportos programokkal azt gyakorolják, hogyan dolgozzanak hatékonyan együtt, hogyan kommunikáljanak, hogyan váljanak összetartó közösséggé.

A vállalatok szívesen áldoznak erre, hiszen bizonyítottan jó hatással van az alkalmazottak későbbi munkavégzésére. A céges formaruhának is van ilyen szerepe, hiszen az összetartozást, az “egy csónakban evezés” tudatát erősíti az alkalmazottakban.

A cégesruha a vállalathoz tartozás szimbólumaként kifejezi azt, hogy a vállalat dolgozói ugyanazért a célért küzdenek, ugyanazokat az értékeket képviselik. Ez a közös identitás erősíti a csapatszellemet, sikeressé teszi a csapatmunkát. Így nemcsak a csapatépítő tréningeken, hanem a hétköznapok során is jó hatással van az alkalmazottakra.

Hosszú távon is érződik a pozitív hatás

Az együtt átélt élmények, amelyeket egy csapatépítőn szereznek a dolgozóid, személyesebbé teszik a munkahelyi kapcsolatokat. A céges ruha viselése olyan vizuális összekötő kapocs, amely segít emlékezetessé tenni ezeket az élményeket. Ezeken az eseményeken viselt céges ruha később is felidézi a dolgozókban a vidám pillanatokat, amelyeket a csapat együtt élt át, így segíthet fenntartani a jó hangulatot és az összetartást a mindennapi munka során is. A céges ruha kiválasztásánál természetesen érdemes figyelembe venni a cég tevékenységére jellemző egyedi sajátosságokat is.

A megfelelően kiválasztott, logózott céges ruha lehetőséget ad a vállalati kultúra kifejezésére és a munkahelyi csapat összetartásának, közös identitásának erősítésére. (X)